Büyükçekmece'de evin duvarlarına şiirler yazan kiracı konuştu
İstanbul Büyükçekmece'de geçtiğimiz günlerde ev sahibi, kiracının boşalttığı evin her yerine şiirler yazdığını sosyal medyada paylaşmıştı. Evi tahliye eden kiracı Abdullah Güngör yaşadıklarını anlattı. "Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik" diyen Güngör, "Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsele gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık" dedi
İstanbul Büyükçekmece'de kiracı olarak oturduğu evin duvarlarına şiirler yazan Abdullah Güngör, yaşanan olayla ilgili konuştu. Güngör, "Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor" dedi.
Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde kiracı olarak oturduğu evde 9 aydır kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Abdullah Güngör'in evin tüm duvarlarına şiirler yazdığı haberi tüm Türkiye'de duyulmuştu. Abdullah Güngör yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu.
Güngör, yaşanan olayı aktararak yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu.
Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik. O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti, aslında o da yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti.
O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinde başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı."
"UYURKEN ÖĞRENDİM"
Uyurken meşhur olduğunu anlatan Güngör, "Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım. İlkten avukat paylaşmış, üzüldü. O da, evi mağdur etti diye paylaştı" dedi.
Güngör sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık. 7-8 ay kiramız gecikti, şu an yeni bir dükkan kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp, kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsele gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık.
Kız arkadaşım hapisten çıkınca bu kadar şaşırmadı. Sonra o da şaşırdı. Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor. O sıralar işten geliyordum, bir iki saat zamanım oluyordu.
O ara uyuyuncaya kadar yazıyordum. Ama bazen kendimi kaptırırdım ki, akşam 18.00'a kadar yazıyordum. O yazıları 2.5-3 ay içinde yazdım. Normalde küçük kalemle yazdım, yer kalmayınca bu sefer o yazıların üstünden büyük kalemle yazmaya başladım. Evin her köşesini konusuna göre şiirler yazdım. Mesela mutfağına yemek üzerine şiirler yazdım."