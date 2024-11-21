"ICARDI'YE ŞEFKAT GÖSTERDİM"

Icardi'nin son durumu hakkında da konuşan Özbek, "Icardi çok önemli biri, verdiği katkıları herkesin gözü önünde. Icardi, belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yapmıştır. Sempatisiyle, futbolda gösterdiği başarısıyla belli bir jenerasyonu Galatasaraylı yaptı. Bu manada çok önemli. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şu sıralarda bir ameliyat geçirecek. En kısa sürede dönmesini bekleyeceğiz. Icardi, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada oynamasından, hareketlerinden, performansından, futbolcu arkadaşlarıyla diyaloglarından tespit etmek mümkün. Galatasaray'ı bu kadar seven, başarılar yaşatan futbolcumuza Galatasaray Spor Kulübü başkanı ve yönetimi gereken ilgiyi gösteriyor, göstermek zorunda. İnsani olarak diyaloglarımız bunu normal diyaloğun ötesine taşıyor. İlk aşamada yanına gittim, 'Üzülme' dedim, Galatasaray onun yuvasıdır. Mart ayında bekliyorum diye söyledim. Sıcakkanlı bir insan. Dolayısıyla, ben onun babası yaşındayım. Bir başkan olarak sevgiyi ve şefkati gösteriyordum devamlı ama en kötü zamanında da gösterdiğimi düşünüyorum. Çabuk dönmesini bekliyoruz sahalara." dedi.