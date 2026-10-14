İstanbul Valiliği, kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın "sarı uyarı" kapsamında süreceği bildirildi.

BU SAATLERE DİKKAT

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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YAĞMUR BULUTLARININ GİRİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ

İHA'nın haberine göre de İstanbul’da etkili olan sağanak yağış öncesi yağmur bulutlarının boğazdan girişi havadan görüntülendi.

İstanbul’da dün gece başlayan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağış birçok ilçede etkili olurken, yağmur bulutlarının Boğaz'dan kente girişi saniye saniye görüntülendi.

Yağış öncesinde kentin üzerini kaplayan kara bulutlar, gündüz saatlerinde havanın aniden kararmasına neden oldu. Yağmur yüklü yoğun bulut tabakasının İstanbul Boğazı üzerinden kente girişi kaydedildi.

SOKAK GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da dün başlayan bugün de devam eden sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda yollar göle döndü.

Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı. Sokak üzerindeki esnaf ise su baskınından etkilenmemek için büyük çaba sarf etti. Esnaf, dükkan önündeki su birikintilerini çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı.

ALİBEY DERESİ TAŞTI

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi de yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla yol sular altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

ARABANIN İÇİ SUYLA DOLDU

DHA'nın haberine göre Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde de sağanak nedeniyle dere taştı. Derenin taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarılırken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Sürücü Selahattin Paker, "Birden 1-1,5 metre su üstümüze geldi.3,5 saattir kaskonun gelmesini bekliyorum. Hiç aramadıysam 10 kere aramışımdır. Arabanın içi yarıya kadar su dolu" dedi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde derenin taşmasına neden oldu. Taşan derenin sularının yola yayılmasıyla trafik durdu. Yolda mahsur kalan araçlardan bazıları çekici yardımıyla kurtarılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

"ARABANIN İÇİ SU DOLU"

Aracıyla yağmur suyu dolu yolda mahsur kalan Selahattin Paker, "09.30-09.45 gibi aşağıdan geliyorduk, hiçbirşey yok. Araçlar yoğun bir vaziyetteydi. Tam kamyonun oralarda,kamyonu geçerken birden 1-1,5 metre su üstümüze geldi. Bütün millet şaşırdı tabii, ben de bir otobüsün arkasındaydım. Otobüs burada kalınca, çok endişelendim ne yalan söyleyeyim, birden nehir gibi geldi buradan su. Burada kaldı araba. Sonra olanlar bu. 3,5 saattir kaskonun gelmesini bekliyorum. Hiç aramadıysam 10 kere aramışımdır. Arabanın içi yarıya kadar su dolu" diye konuştu.