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        Haberler Magazin Şarkıcı Alpay vefat etti

        Şarkıcı Alpay vefat etti

        Türk pop müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Bora Gencer duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Şarkıcı Alpay vefat etti

        'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, hayata veda etti. Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gencer, usta sanatçının ardından yayımladığı mesajda, “Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.

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        18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay, Türk pop müziğinin kendine özgü yorumuyla iz bırakan sanatçıları arasında yer aldı. Gençlik yıllarında futbolla da ilgilenen Alpay, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Genç Milli Futbol Takımı’na seçilme başarısı gösteren sanatçı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasına rağmen kariyerini müzik alanında sürdürmeyi tercih etti.

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        #Alpay
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