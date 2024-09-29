Şarkıcı Alpay'ın büyük pişmanlığı
Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Alpay Nazikioğlu ile sohbet ettik. Usta müzisyen ile sanat hayatını, pişmanlıklarını ve jübilesini konuştuk
Alpay; 'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla bir döneme damgasını vurdu. Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından biri oldu.
Sanat hayatında 57 yılı deviren usta müzisyenle hem nostalji yolculuğu yaptık, hem de bugünlerini konuştuk.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olsa da hiçbir zaman avukatlık yapmayan Alpay'ın müzik tutkusu çocuk yaşlarda başlamış. 18 yaşında profesyonel olarak müziğe adım atan şarkıcı, 1964'te 'Norma Mia' adındaki ilk 45'liğini çıkardı.
Kariyerine çoğunlukla İspanyolca şarkılar söyleyerek başlayan Alpay; "Bizim zamanımızda Türkçe ve yabancı müzik ayrımı çok yoktu. Müzik tek başına da mesajına verebiliyordu. O dönemlerde pek çok çıkan şarkı, yabancı şarkılara çok aranjman yapılıyordu. O dönemlerde yapılan bir anket sonucunda, 'Tüm zamanların en iyi yorumcusu' seçildim" dedi.
"800 ŞARKIM VAR"
Türkiye'de en çok şarkı yapan ismin kendisinin olabileceğini söyleyen Alpay, yaklaşık 800 tane şarkısının olduğunu açıkladı: Bazen şarkılarımı unutuyorum bile... Radyoda, televizyonda duyduğum da 'bu şarkıyıyı ben yazmıştım' dediğim zamanlar oluyor. Şarkılarımı hiç ayırmıyorum. Bir insan nasıl çocuklarını birbirinden ayırmıyorsa şarkılarım da benim için öyle...
Özdemir Erdoğan, İlhan Şeşen ve Edip Akbayram ile dostluklarının hâlâ sürdüğünü de ifade eden 89 yaşındaki müzisyen; "Türkiye'de çok iyi ve zamanının ötesinde şarkılar yapıldı. Artık böyle şarkılar maalesef çıkmıyor. Şimdi şarkıları kulağımın ucuyla bile dinlemiyorum" diye konuştu.
"YENİ ŞARKILAR BERBAT"
Alpay, "Günümüzde üretilen şarkıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna, "Kadın müzisyenler çıkıyor ama erkek şarkıcılar çıkmıyor. Türkçe'yi yanlış kullanıyorlar. Bizim dönemlerimizde Türkçe'yi doğru konuşmak, doğru ifade etmek çok önemliydi. Kendimizi kritik ederdik, yanlışlarımızı düzeltmek için başkalarının eleştirilerini de dikkate alırdık. Günümüzde üretilen müzikler ise maalesef berbat" yanıtını verdi.
Eleştirilerini sürdüren sanatçı; "Zaman içerisinde müzik yozlaştı. Şarkı söylemeye hakkı olmayan kişiler şarkıcı oldu. Vaziyet böyle olunca, müzik kalitesi de düştü" dedi.
Alpay, 'Eylülde Gel' ve 'Fabrika Kızı' şarkıları hakkında şunları söyledi: 'Eylülde Gel'in aranjmanını Fecri Ebcioğlu yapmıştı. 'Muhakkak bu şarkıyı söylemen lazım' dedi. Şarkı büyük bir patlama yaptı. Ardından Bora Ayanoğlu aradı; "Benim için Türkiye'nin en iyi şarkıcısı sizsiniz" dedi. 'Fabrika Kızı' şarkısıyla da yolumuz böyle öyle kesişti.
Alpay; "Müzikten iyi paralar kazandım ama bir o kadar da para dağıttım" dedi.
Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi, yakın dostu Selçuk Yöntem'in hayatını film yapmak istediğini de sözlerine ekledi. Alpay, bu fikre sıcak baktığını dile getirdi.
"FUTBOLU BIRAKTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"
Lise yıllarında futbola merak saran şarkıcı, profesyonel de olmuş. Alpay Nazikioğlu; "Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği'nde oynadım. 16 yaşında Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'na seçildim. Sol açık ve sağ açık oynuyordum. Yakın zamanda bir teknik direktörün makalesini okudum. 'Gördüğüm en yetenekli futbolcu Alpay'dı' ifadesini kullanmış. İki ayağımı da çok iyi kullanıyordum. Futbolu çok erken bıraktım. Hayatta en büyük pişmanlığım futbolu bırakmamdır. Müzikle ikisini birlikte sürdürebilirdim ama yapmadım" diye konuştu.
Alpay, 2022'de 55’inci sanat yılını bir tribute albümle taçlandırmıştı. 'Alpay’a Saygı' albümünde sanatçının şarkılarını Fuat Güner, Kubat, Gökhan Tepe, Emre Altuğ, Mirkelam, Gripin, Cemil Demirbakan, Demet Sağıroğlu, Gözde Ural, Cemil Sağyaşar ve Hülya Yıldız yorumlamıştı.
JÜBİLE KONSERİ YAPACAK
Yakın zamanda bir jübile konseriyle müziğe veda edeceğini belirten sanatçı, Tarkan'a da bir çağrıda bulundu: Tarkan'ın gerek insanlığına gerekse de müzisyenliğine hayranım. Jübile konserimde kendisinin de olmasını çok istiyorum.
BODRUM'DA YAŞIYOR
Yaklaşık 25 yıl önce İzmit'ten bir ev alan Alpay buraya yerleşmiş. Ancak dostlarının vefatının ardından oradan ayrılan Alpay'ın son durağı Bodrum olmuş. Alpay, yaklaşık bir yıldır da burada yaşıyor.
Ünlü müzisyen; "İstanbul çok kalabalıklaştı. Çok fazla gürültü var. 15 yıl Kocaeli'de yaşadım. İyi dostlar edindim. Oradaki insanlar göçünce dostluk yapabileceğimiz bir insan kalmadı. Sağlığım da çok şükür iyi. Bodrum'a temelli yerleşmek istiyorum" dedi.