"800 ŞARKIM VAR"

Türkiye'de en çok şarkı yapan ismin kendisinin olabileceğini söyleyen Alpay, yaklaşık 800 tane şarkısının olduğunu açıkladı: Bazen şarkılarımı unutuyorum bile... Radyoda, televizyonda duyduğum da 'bu şarkıyıyı ben yazmıştım' dediğim zamanlar oluyor. Şarkılarımı hiç ayırmıyorum. Bir insan nasıl çocuklarını birbirinden ayırmıyorsa şarkılarım da benim için öyle...