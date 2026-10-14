Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:42 Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
Gönül, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.
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