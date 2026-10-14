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        Haberler Ekonomi Borsa Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni

        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 17:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski SPK Başkanı Gönül hakkında soruşturma izni

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.

        Gönül, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

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        #spk
        #Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
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