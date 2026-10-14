Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da yarın yaşanabilecek tehlikelere dikkat çekti

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 15 Ekim Perşembe günü yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin uyarılarda bulundu. Gün içinde kaydedilen 104 milimetrelik yağışın toprağın su tutma kapasitesini büyük ölçüde doldurduğunu belirten Kadıoğlu, yağış miktarı azalsa bile sel ve su baskını riskinin devam edebileceğini vurguladı.

YARIN 15-20 MİLİMETRELİK YAĞIŞ BİLE RİSK OLUŞTURABİLİR

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, toprağın suya doyması nedeniyle yeni yağışların yüzey akışına dönüşme ihtimalinin arttığını belirtti. Kadıoğlu'na göre, 14 Ekim'de kaydedilen 104 milimetrelik yağışın ardından 15 Ekim'de düşebilecek 15-20 milimetrelik yağmur bile kuru zeminde 40-50 milimetrelik yağışın oluşturacağı yüzey akışına yakın bir etki yaratabilir.

Bu nedenle olası su baskınlarının yalnızca ertesi gün beklenen yağış miktarına göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, iki gün boyunca gerçekleşen yağışların birleşik etkisinin dikkate alınmasını istedi.

İSTANBUL'DA BU NOKTALARA DİKKAT

Şiddetli yağış nedeniyle taşan rögarlar, çamur ve yapraklarla tıkanan mazgallar ile su dolan alt geçitlerin yeni yağışlarla birlikte yeniden sorun oluşturabileceğine işaret eden Kadıoğlu, gece boyunca tahliye edilemeyen suların sabah saatlerinde yeniden birikmelere yol açabileceğini belirtti.

Özellikle Büyükdere Caddesi, TEM bağlantı yolları ve Ayazağa yönündeki çukur kesimlerin su birikmesi açısından hassas noktalar olduğunu ifade etti.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇ DEVRİLMESİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Kadıoğlu, yoğun yağışların yalnızca su baskınlarına değil, ağaç devrilmelerine de zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Islanan toprağın ağaç köklerinin tutunma gücünü zayıflattığını belirten Kadıoğlu, saatte 60 kilometreye yaklaşan rüzgar hamlelerinin de etkisiyle daha önce zorlanmış ağaçların devrilme riskinin artabileceğini kaydetti.

Kampüslerdeki ağaçlı yollar, otopark çevreleri ve yayaların yoğun kullandığı güzergahların bu açıdan kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

SABAH TRAFİĞİ İÇİN KRİTİK SAATLER

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, gece yarısı ile sabah 07.00 arasında beklenen yağışın özellikle işe gidiş saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Gece boyunca biriken yağmur sularının 07.00-09.30 saatleri arasında trafiğe çıkan sürücüler için tehlike oluşturabileceğini vurgulayan Kadıoğlu, yağışın hafiflemesinin yolların güvenli olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Kadıoğlu, önceki gün yaşanan aksamaların ardından ulaşım sisteminin henüz tamamen normale dönmemiş olmasının da sabah saatlerindeki gecikmeleri artırabileceğini belirtti.