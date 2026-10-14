Bugün Ne Oldu? 14 Ekim 2026 haberleri: Halk TV'ye kayyum atandı, İBB'ye 'yolsuzluk' davasında İmamoğlu savunma yapmaya başladı, FETÖ'nün ABD uzantılı finans ağı deşifre edildi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

HALK TV'YE KAYYUM ATANDI

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Halk TV'de dahil Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine kayyum atandı. Kanalın İstanbul'daki binasında sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldı.Mahiroğlu dahil 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İBB'YE 'YOLSUZLUK' DAVASINDA İMAMOĞLU SAVUNMA YAPIYOR

İBB’ye yönelik ‘Yolsuzluk’ davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanık, bugün 98’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu 4 gün sürecek savunmasına başladı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapsi isteniyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet de duruşmayı takip ediyor.

FETÖ'NÜN ABD UZANTILI FİNANS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, "ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden, Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu transferlerin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

İSTANBUL'DA YOĞUN YAĞIŞ: FIRTINA İLE DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşamdan bu yana kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. Esenyurt'ta göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı. Sultangazi'de de bir alt geçidi su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte mahsur kalan araçları kurtardı. AKOM'dan yapılan açıklamada ise Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Büyükçekmece ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştüğü bildirildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da "Gerekmedikçe aracınızla çıkmayın, toplu taşıma kullanın" uyarısında bulundu.

FON YASASI KOMİSYONDA

Bugün tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TRUMP: İRAN'A NE YAPACAĞIMIZI BEKLEYİN VE GÖRÜN

ABD Başkanı Trump ile devam edeceğiz... Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin sözlerini yineledi "İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz." dedi.

EDANUR'U HAYATTAN KOPARDI: ALKOLLÜ SÜRÜCÜ 1 YIL SONRA TAHLİYE OLDU

Bartın'da, kaldırımda durağa yürüyen hemşirelik öğrencisi 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu'na otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan 0.83 promil alkollü sürücü, 'Taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

DÜNYADA YOKSUL SAYISI 16 YILDA İLK KEZ ARTTI

Çarpıcı bir veri var şimdi... Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Oxford Üniversitesi bünyesindeki Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi'nin yayımladığı 2026 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi'ne göre, dünya genelinde 1,2 milyar kişi çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor. Dünya genelinde yoksul sayısı, bir önceki yıla göre 51,5 milyon yükseldi. Böylece 2010'da endeksin oluşturulmasından bu yana ilk kez yoksul sayısında artış kaydedildi.

SANATÇI ALPAY HAYATINI KAYBETTİ

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bodrum'daki evinde yaşamını yitiren Alpay'ın vefatını Bora Gencer duyurdu.

FENERBAHÇE, ASTON VILLA DEPLASMANINDA

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.