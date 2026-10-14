İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah ve İran saldırırsa Lübnan'daki işgali genişletmekle tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İran ile birlikte İsrail'e saldırması halinde ağır bir darbe alacağını ve Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulunarak, ordunun kara harekatına hazır olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo ve diğer komutanlarla birlikte İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın güneyinden açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Katz, "Hizbullah, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısına dahil olursa ağır bir darbe alacak ve Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye ile Litani Nehri çevresindeki bölgeler de dahil olmak üzere daha fazla toprak kaybedecektir. Bu bölgeler, İsrail'in daimi güvenlik bölgesinin bir parçası haline gelecektir. İsrail ordusu, kara harekatını icra etmeye hazırdır." dedi.

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Katz, ayrıca Beyrut'un Dahiye bölgesini de saldıracakları noktalara ekleyeceklerini ve buradaki "Hizbullah noktalarını" hedef alacaklarını söyleyerek, "Lübnan içinde bir milyondan fazla Şii yerinden edilecektir." diye konuştu.