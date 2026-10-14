Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah ve İran saldırırsa Lübnan'daki işgali genişletmekle tehdit etti

        İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah ve İran saldırırsa Lübnan'daki işgali genişletmekle tehdit etti

        İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e saldırması halinde Lübnan'daki işgali genişleteceklerini tehdidinde bulundu. Katz, ordunun kara harekatına hazır olduğu sinyalini verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İran ile birlikte İsrail'e saldırması halinde ağır bir darbe alacağını ve Lübnan'daki işgali genişletecekleri tehdidinde bulunarak, ordunun kara harekatına hazır olduğunu bildirdi.

        Savunma Bakanı Yisrael Katz, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Rafi Milo ve diğer komutanlarla birlikte İsrail'in işgali altındaki Lübnan'ın güneyinden açıklamalarda bulundu.

        Burada yaptığı açıklamada Katz, "Hizbullah, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısına dahil olursa ağır bir darbe alacak ve Lübnan'ın güneyinde, Nebatiye ile Litani Nehri çevresindeki bölgeler de dahil olmak üzere daha fazla toprak kaybedecektir. Bu bölgeler, İsrail'in daimi güvenlik bölgesinin bir parçası haline gelecektir. İsrail ordusu, kara harekatını icra etmeye hazırdır." dedi.

        REKLAM

        Katz, ayrıca Beyrut'un Dahiye bölgesini de saldıracakları noktalara ekleyeceklerini ve buradaki "Hizbullah noktalarını" hedef alacaklarını söyleyerek, "Lübnan içinde bir milyondan fazla Şii yerinden edilecektir." diye konuştu.

        İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

        Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #iran
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        FETÖ ve DEAŞ'a 4 ayrı operasyon!
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
        Ortaokulda yaşandı... Kız öğrenci bıçakladı!
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        "3 yılda 1 milyon çelik konut üretebiliriz"
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        İsrail'den Hizbullah ve İran'a yeni tehdit
        Fon yasası komisyonda
        Fon yasası komisyonda
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Şarkıcı Alpay vefat etti
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...
        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        Bakan Fidan Azerbaycan'a gidiyor
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        30 bıçak darbesi! Kan donduran cinayette aile boyu tahliye!
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        'Mezdeke Aynur'un katilleri için hesap zamanı
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Norveç ordusunda Çinli araç alarmı
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Trump: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Fenerbahçe 3 puan için Aston Villa deplasmanında!
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ankara-Samsun 2.5 saate düşecek
        Ölüm nedeni açıklandı
        Ölüm nedeni açıklandı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Dünyanın en eski batığı Kekova’da!
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları