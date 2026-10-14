Murat Boz'dan yardım çağrısı

Murat Boz, Ayazağa’daki Cendere Phoenix Stüdyoları’nı sağanak yağış nedeniyle su bastığını duyurdu. Yoğun yağışın ardından stüdyo ve çevresinde su seviyesinin hızla yükseldiğini belirten Boz, yüzlerce kişinin mahsur kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bölgeden görüntüler paylaşan; AFAD ve İstanbul İtfaiyesi'nden yardım isteyen Boz, "Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" dedi.

Yaşanan kriz nedeniyle canlı yayın açarak son durumu aktaran Murat Boz, stüdyo içerisinde 200 ila 250 kişinin mahsur kaldığını vurguladı. Araçların suda yüzdüğünü ve internet erişiminin kısıtlı olduğunu belirten şarkıcı, yetkililerden acil yardım ve tahliye talep etti.

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"SUYUN DAHA FAZLA YÜKSELMEMESİ İÇİN BEKLİYORUZ"

Murat Boz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Şu an acil bir durum olduğu için canlı yayın açmak zorunda kaldım. Ayazağa'daki Cendere Phoenix Stüdyoları'nda çalışanlarla ve ekiplerle birlikte mahsur kaldık. Yollar yaklaşık 2 metre su altında ve bulunduğumuz stüdyoyu da su basıyor. Kadın arkadaşlarımızı üst kattaki alana çıkardık ancak burası da en fazla 30-35 kişinin kalabileceği kapasitede. Biz de ekiplerle birlikte suyun daha fazla yükselmemesi için bekliyoruz. Gördüğünüz gibi araçlar suyun üzerinde yüzüyor ve stüdyonun içi tamamen suyla dolmuş durumda. AFAD'dan, belediyeden ve İstanbul İtfaiyesi'nden acil yardım ve tahliye talep ediyoruz. İçeride yaklaşık 200-250 kişi mahsur kaldık. İnternetimiz de çok kısıtlı, yayına ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum. Rica ediyorum, bu görüntüleri mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşın.

Aynı stüdyoda oyuncu Demet Özdemir'in de mahsur kaldığı öğrenildi. Özdemir de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Oyuncu paylaşımında, "Bulunduğumuz binada su yükseliyor, lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.