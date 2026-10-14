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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Lamine Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım: Şimdi kim olduğumu biliyor mu?

        Lamine Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım: Şimdi kim olduğumu biliyor mu?

        Barcelona'nın deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği maç sonrası Lamine Yamal'ın Mario Lemina sorusuna verdiği tepki gündem oldu. İspanyol spor gazetesi Marca da aynı konuyu gündeme getirirken Yamal ise sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Yamal'dan Lemina'nın sözleri için flaş paylaşım!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, öne geçtiği karşılaşmada Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından İspanyol gazeteci, Lamine Yamal'a, Mario Lemina ile ilgili bir soru yöneltti.

        Gazetecinin "Lemina artık seni kesin tanıyordur" sözlerine Yamal, herhangi bir açıklama yapmadan yalnızca gülümseyerek karşılık verdi.

        İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU

        Marca, "Mario Lemina, artık Lamine Yamal'ın kim olduğunu biliyor." ifadelerini paylaştı. Maç içerisinden bir pozisyonda iki futbolcunun sözlü tartışmaya girmesi de kameralara yansıdı.

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        YAMAL PAYLAŞIM YAPTI!

        Lamine Yamal, mücadeleden sonra ise maçın oyuncusu ödülüyle bir paylaşım yaptı ve, "Şimdi kim olduğumu biliyor mu?" ifadelerini kullandı. Yamal'ın, paylaşımında hayalet emojisi kullanması da dikkat çekti.

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        NE OLMUŞTU?

        Lemina, geçen yıl, "Lamine Yamal mı, Leroy Sane mi?" sorusuna Lemina esprili bir şekilde "Bir dakika! Lamine Yamal da kim? Ben sadece Sane'yi tanıyorum, Lamine Yamal diye birini tanımıyorum." demişti.

        Gabonlu orta saha oyuncusu, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç öncesi bu sözlerinin yeniden gündem olmasının ardından, "Şaka eğlence amaçlı, oyunun bir parçası. Saygısızlık içeren bir şey yok. Şimdi şov zamanı! GALA MOMENTUM" açıklamasını yaptı.

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