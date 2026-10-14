SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' hayranlarını büyük bir sürpriz bekliyor. Geçtiğimiz sezon diziye veda eden ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Karakoç, 5'nci sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiren dizide yeniden rol alacak. Nursema'nın diziye nasıl bir sahne ile döneceği ise büyük merak konusu oldu. Bu gelişme sonrası Nursema, sosyal medya platformu X'te gündemin ilk sıralarında yer aldı.