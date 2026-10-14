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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

        SHOW TV'nin fenomen yapımı 'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, diziye geri dönüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 16:56 Güncelleme:
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        'Kızılcık Şerbeti'nde büyük sürpriz

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' hayranlarını büyük bir sürpriz bekliyor. Geçtiğimiz sezon diziye veda eden ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç, 'Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Karakoç, 5'nci sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estiren dizide yeniden rol alacak. Nursema'nın diziye nasıl bir sahne ile döneceği ise büyük merak konusu oldu. Bu gelişme sonrası Nursema, sosyal medya platformu X'te gündemin ilk sıralarında yer aldı.

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