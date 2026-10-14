İstanbul'da tarihi yağışın ardından yeni su baskınları bekleniyor

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan ve birçok ilçede su baskınlarına yol açan şiddetli yağışların ardından gözler önümüzdeki günlerin hava durumuna çevrildi. Kentte 2009 yılından bu yana bu kadar geniş bir alanda, uzun süreli ve şiddetli yağışların yaşandığı günlerin oldukça az olduğu belirtilirken 15 Ekim Perşembe günü de sağanakların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların şiddeti azalacak ancak bazı ilçelerde yeniden su baskınları yaşanabilecek.

ANADOLU YAKASI VE SARIYER İÇİN SU BASKINI UYARISI

15 Ekim Perşembe günü yağışların bir önceki güne göre zayıflaması beklenirken sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar özellikle Anadolu Yakası'nın iç kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Sarıyer çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanaklar görülebilecek.

Yağış miktarının 14 Ekim'de olduğu gibi 100 milimetreyi aşması beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında ilave yağış düşebileceği tahmin ediliyor. Önceki gün yaşanan yoğun yağışların ardından özellikle Anadolu Yakası'nda su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

SICAKLIKLAR 13 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'da yağışlarla birlikte kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgarlar da etkisini artıracak. Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar gerilemesi beklenirken 16-17 Ekim tarihlerinde kentte sonbahardan çok kış mevsimini andıran soğuk hava koşulları yaşanabileceği belirtiliyor.

Marmara Bölgesi'nde ise 15 Ekim için en riskli alanların Sakarya, Kocaeli, İznik ve Karamürsel çevresi olduğu değerlendiriliyor. Bu bölgelerin dışında aşırı yağış beklenmese de İstanbul ve çevresinde yağmurlu havanın 18 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 3-4 günlük süreçte yağışların daha uzun aralıklarla, yer yer hafif yağmur ve çisenti şeklinde görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul'da 14 Ekim gecesinden itibaren kuzeybatı ve kuzey yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın da hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Rüzgarın ortalama hızının saatte 30-35 kilometre, zaman zaman etkili olacak kuvvetli hamlelerinin ise 60-65 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve kuvvetli rüzgarın birleşmesiyle birlikte özellikle açık alanlarda hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği değerlendiriliyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR ALTYAPININ SINIRLARINI ZORLUYOR

İstanbul'da geniş alanlarda metrekareye 100 kilogramı aşan yağış düşmesi ve 6-7 ilçede aynı anda sel boyutuna ulaşan sağanakların görülmesi, kent altyapısının kapasitesini zorlayan önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Özellikle yoğun yapılaşma, su geçirmeyen beton ve asfalt yüzeyler ile çatılardan gelen yağmur sularının doğrudan caddelere yönlendirilmesi, su baskınlarının etkisini artırıyor.

Kentleşme nedeniyle doğal akış yolları değişen veya yapılaşma altında kalan eski dere yatakları da aşırı yağışlarda yeniden suyun toplandığı alanlara dönüşebiliyor. Bu durum, kuvvetli sağanakların yerleşim bölgelerinde daha büyük hasarlara yol açmasına neden olabiliyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR DAHA SIK GÖRÜLEBİLİR

Uzun süreli ve şiddetli sağanakların önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle 2027 yılında benzer hava olaylarının artabileceği öngörülürken deniz ve okyanus sıcaklıklarındaki yükselişin atmosferdeki nem miktarını artırması, bu tür yağışları güçlendirebilecek etkenler arasında gösteriliyor.

Geçmişte yaklaşık 15 yılda bir görülen şiddetteki yağışların gelecekte 2-3 yılda bir yaşanabileceği yönündeki değerlendirmeler, şehirlerin altyapı kapasitesi ve afetlere hazırlık düzeyinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

Benzer risklerin yalnızca İstanbul için değil; Bursa, Sakarya, Kocaeli, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Giresun ve Karadeniz kıyısındaki diğer yerleşim yerleri için de büyüyebileceği belirtiliyor.

YAĞIŞLAR NEDEN SAATLERCE AYNI BÖLGEDE ETKİLİ OLUYOR?

Uzun süreli sağanakların oluşumunda, Türkiye üzerinde etkili olan alçak basınç sistemlerinin Karadeniz üzerindeki ikinci bir alçak basınç alanıyla etkileşime girmesi önemli rol oynuyor.

Bu sistemlerde havanın saat yönünün tersine dönerek yükselmesi, yağış bulutlarının gelişmesini sağlıyor. Atmosferdeki hareketin sürekliliği nedeniyle yağış hücreleri saatler boyunca aynı bölgelerden geçebiliyor. Böylece yalnızca bir ilçede değil, bir kentin geniş bölümünde uzun süreli ve kuvvetli yağışlar görülebiliyor.

İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ilerleyen derin alçak basınç sistemine kuzeyden gelen soğuk havanın da eklenmesi, yağışların ve rüzgarın şiddetini artıran etkenler arasında yer alıyor.

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü genel olarak aralıklarla devam eden, yerel olarak kuvvetlenen ve hava sıcaklığının belirgin şekilde düştüğü bir gün bekleniyor. Yağışların önceki günkü kadar geniş alanlarda etkili olması öngörülmese de bazı noktalarda yeniden su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.