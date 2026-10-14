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        Haberler Gündem Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

        İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 22:11 Güncelleme:
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        Su birikintisinde akıma kapılan çocuk hayatını kaybetti

        Fatih'te 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan M.I.'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

        Olay, Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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