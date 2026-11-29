Kaza, saat 19.30 sıralarında Asarcık-Kavak karayolu İmanlı Taşkesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsnü Koparan yönetimindeki otomobil ile Serdar Kara idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Koparan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada Hüsnü Koparan ile kızları Dicle, Zeynep ve Deniz Naz Koparan, diğer otomobilde bulunan Serdar Kara ve Erdal Kara yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yaralılardan Hüsnü Koparan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.