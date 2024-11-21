Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.134,18 %1,13
        DOLAR 34,5309 %0,19
        EURO 36,4387 %0,22
        GRAM ALTIN 2.959,28 %0,82
        FAİZ 42,61 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 34,48 %0,84
        BITCOIN 97.481,00 %3,19
        GBP/TRY 43,6794 %0,11
        EUR/USD 1,0521 %-0,22
        BRENT 73,56 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 4.838,85 %0,83
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr.Mustafa Tan: "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor" - Alışveriş Haberleri

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan: "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"

        Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanyol Deoleo, sektör tarihinin en zorlu dönemlerinden birinin sona erdiğini ve önümüzdeki aylarda zeytinyağı fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini açıkladı. Fakat Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, bu söylemin spekülatif olduğunu vurgulayarak üreticinin ürününü daha ucuza satın almayı doğuracağına dikkat çekti. Türk yağlarına yaptırım olduğunu da söyleyen Tan, "Diğer ülkeler daha ucuza almak istiyor. Burada da global olarak tüccarın ana felsefesi var. Mal alırken kazanılır felsefesi bu. Biz şu anda elinde stok olan ve üretimi çok iyi olan bir ülkeyiz. 600 bin ton civarında stokla birlikte bir yağdan söz edebiliriz ama bu fazlalık bizim fiyatımızı düşürmeye vesile olmaması lazım" şeklinde konuştu

        Giriş: 21.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de ve dünyada zeytin hasadı başladı. Zeytinyağı üretim lideri İspanya, Türkiye ve Tunus'ta geçen senenin üzerinde verimlilik var.

        İspanya'da yaşanan kuraklıktan dolayı dünyada artan talep nedeniyle zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olumsuz etkisinin önüne geçilmesi için geçen yıl 1 Ağustos’ta ihracat yasağı gelmişti. 13 ay devam eden dökme zeytinyağındaki ihracat yasağı eylül ayında kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye zeytinyağı üretiminde 5'inci, ihracatında ise 4. sırada yer alıyor. Türkiye’nin yıllık zeytinyağı tüketimi ise 120 bin ton civarında. 2024 yılı için 475 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor.

        Market raflarında kalitesine göre 1 litre zeytinyağı fiyatı 1 yılda yüzde 25 arttı. Market raflarında kalitesine göre şu anda 1 lt zeytinyağı 189- 390 TL bandında yer alıyor.

        REKLAM

        “2024-2025 ÜRETİM SEZONU TÜRKİYE ÇAPINDA BİR VAR YILI”

        Geçtiğimiz gün Kilis'te Türkiye'nin zeytinyağı ihracatında 4'üncü olduğunu anımsatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunu da yine üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024'te Türkiye çapında bir var yılı söz konusu ve yüzde 137'lik bir artış bekliyoruz. 3,6 milyon tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak inşallah. 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz" dedi.

        DEOLEO: "ZEYTİNYAĞI FİYATLARI YÜZDE 50 DÜŞECEK"

        Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanyol Deoleo'nun satış şefi Miguel Ángel Guzmán, CNBC International'a yaptığı açıklamada "İyileşme yönünde adımlar atılmış olsa da krizin tamamen bittiğini söylemek doğru olmaz. Zeytinyağı fiyatlarında, özellikle de sızma zeytinyağı gibi daha yüksek kaliteli yağlarda, hala gerginlik döneminden geçiyoruz. Ancak önümüzdeki aylar için görünüm olumlu, zira pazarın istikrara kavuşması ve yeni hasat ilerledikçe ve arz arttıkça normale yavaş yavaş dönülmesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda zeytinyağı fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşmesinin bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        “ZEYTİNYAĞI FİYATLARI DÜŞECEK SPEKÜLATİF SÖYLEM”

        Fakat sektör temsilcileri “Zeytinyağı fiyatlarının düşecek mi, çıkacak mı?” söyleminin piyasada spekülatif hareketleri doğuracağına dikkat çekiyor.

        Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr.Mustafa Tan, “ Evet bu yıl dünya fiyatlarında bir düşme seyri var ancak böyle İspanyol firmalarının veya başka İtalyan firmaların çıkıp fiyat düşecek demesi manidar. Bunlar olmaması gereken açıklamalar, Fiyat, ekonomi kurallarına göre arz ve talebin kesişmesi ile oluşur. Yani fiyat düşecekse düşer. Çıkacaksa çıkar bu pazarda belli olur. Sezon başında tam zeytinin hasadının hızlanmaya başladığı zamanda fiyat düşecek diye açıklamalarda bulunmak üreticinin ürününü daha ucuza satın almayı doğurur. Bu sektörün bütününe zarar verir. Fiyat nerede olması gerekiyorsa orada olmalıdır. Ne demek bu? Zeytinyağının bir maliyeti var. İşçilik ücretlere geçen sene ortalama 500 lirayken bu sene 1000 - 1.200 TL. Dolayısıyla bu maliyeti nasıl karşılayacaksınız? Zeytinyağı fiyatı düşürerek üreticinin maliyeti nasıl karşılanabilir? Ama dediğim gibi dünyada da fiyatlarda bir düşme eğilimi varsa bu da Türkiye'de bu yansır” dedi.

        Dünyada çok aşırı bir ürün olmadığına da değinen Tan, “ Zeytincilik camiası bunlardan daha fazla ürünler gördü. Evet, İspanya'da 1,5 milyon ton civarında bir rakam veriliyordu. Uluslararası Zeytin Konseyinde geçtiğimiz günlerde 1 milyon 290 bin ton olarak açıklandı. Demek ki yağmur yağsa da kuraklık devam etti dolayısıyla biraz düşme olmuş” açıklamasında bulundu.

        Görsel: Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan
        Görsel: Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan

        “TÜRK YAĞLARINA YAPTIRIM VAR”

        Türk yağlarına biraz da yaptırım olduğunu söyleyen Tan son olarak şöyle konuştu:

        “Diğer ülkeler daha ucuza almak istiyor. Burada da global olarak tüccarın ana felsefesi var. Mal alırken kazanılır felsefesi bu. Biz şu anda elinde stok olan ve üretimi çok iyi olan bir ülkeyiz. 600 bin ton civarında stokla birlikte bir yağdan söz edebiliriz ama bu fazlalık bizim fiyatımızı düşürmeye vesile olmaması lazım. Çünkü özellikle İtalya 250 bin ton civarında bir üretim bekliyor ki daha da az olabilir. Sadece onun yaklaşık 1 milyon ton zeytinyağına ihtiyacı var. Çünkü İtalya’nın ihracatı ve iç tüketimi çok fazla. İspanya'nın ürettiği ürün, kendi ihracat ve tüketimini ancak karşılar veya bir miktarını dökme satabilir. İtalya başta benzeri ülkelerin açığı nereden karşılanacak?

        Tunus 380 bin ton üretim olduğu belirtildi. Bu belirtilen miktar olması zor. Yunanistan 250 bin ton fakat onlar da çok fazla arz yapamazlar. Hepsinin ortak noktası ise geçen yıldan ellerinde stok yok ve gelecek yıl dünyada yeniden az ürün yılı gelecek olması. Bu durumda Dünyaya burada kilit öneme sahip yine Türkiye'dir. Biz de elimizdeki ürünün kıymetini bilip direnebilmeli ve dünya fiyatlarında hakkında hüküm verilen değil belirleyicilerden olmalıyız.

        'TÜKETİMİ 2’YE KATLAMAK İÇİN ÇABALAMALIYIZ'

        Ucuza değil de daha katma değeri yüksek olarak satmalıyız. Yani gerekirse iç piyasada daha fazla tüketmeliyiz. Bu değerli malı ucuza kaptırmak yerine, 2 kg olan kişi başına tüketimi 2’ye katlamak için çabalamalı ve bunu başarmalıyız. Sektörün bu anlamda üretimden, iç satış, ihracat ve iç tüketime desteklenmesinin arttırılarak devam edilmesi gerekmektedir. Bu yıl sektör temsilcilerinin, üretimden, tüketime ve ihracata her birinin kendi pencerelerinden değil ülke penceresinden bakarak bütüncül bir yaklaşımla ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlama yılıdır. Türkiye zeytin ağacının anavatanıdır. Binlerce yıllık kültür birikimi, zeytincilerimizin zekâsı ve çalışkanlığı ve zorluklar karşısında bu güne kadar gösterdikleri direnci ile bu dönemden de alnımızın akıyla ve kazançla çıkabileceğimizi düşünüyorum."

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yeni açıklama
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        6 yıl önce gemi yanaşıyordu! Şimdi karada kaldı
        6 yıl önce gemi yanaşıyordu! Şimdi karada kaldı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Halı sahadan dönerken silahlı çatışmanın ortasında can veren gencin babası konuştu
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi