İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 2019'da duvara bantlanmış bir muzdan oluşan ve viral olan 'Komedyen' adlı eseri, açık artırmada 6.2 milyon dolara alıcı buldu.

Eserin üç edisyonundan biri olan bu çalışma, çarşamba akşamı Sotheby's New York'ta gerçekleşen müzayede kapsamında ilk kez açık artırmaya sunuldu.

Kripto para tekliflerinin de kabul edildiği, hızlı ve çekişmeli geçen açık artırma, 800 bin dolardan başladı.

Sotheby's'in Upper East Side'daki salonunda, telefonda ve çevrim içi platformlarda hızla artan teklifler tahminlerin ötesine geçti. Teklifler 5 milyon dolara yaklaştığında müzayedeci Oliver Barker, esprili bir şekilde, "Hiç 'bir muz için 5 milyon dolar' diyeceğimi düşünmezdim" dedi. Maurizio Cattelan SADECE 35 CENT'E ALINDI Sotheby's'te sergilenen muzun o gün sadece 35 cent'e satın alındığı bildirildi.

Kazanan teklifi, Sotheby's Çin ofisinden Jen Hua, Çin doğumlu kripto girişimcisi Justin Sun adına verdi. Alıcı primiyle birlikte Sun, eseri toplamda 6.2 milyon dolara satın alacak. Karşılığında Sun, bir muz, bir rulo bant, bir orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar alacak. Sun, Sotheby's'e yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir sanat eseri değil, sanat, meme kültürü (İnternet geyiği) ve kripto topluluğunu bir araya getiren kültürel fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum" dedi.

6.2 MİLYON DOLARLIK MUZU YEMEYİ PLANLIYOR Sun, muzu sanat tarihindeki ve popüler kültürdeki yerini onurlandırmak için yemeyi planladığını belirtti. REKLAM 'Komedyen' 2019'da Art Basel Miami'de üç edisyondan biri olarak tanıtılmıştı. 120 bin dolarlık fiyat etiketi, dünya çapında manşetlere taşınmış ve sanatın doğası ile değeri üzerine tartışmalara yol açmıştı.