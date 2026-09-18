Beşiktaş, Marsilya'yı farklı geçti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup etti ve turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı temsilcimizin elde ettiği bu kritik zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum...
Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri aşıp lig aşamasına kalan Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yendi.
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Siyah beyazlıların gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku attı. Beşiktaş, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.
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Siyah beyazlıların Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte son durum:
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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1. İngiltere – 103.352
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2. İtalya – 88.303
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3. İspanya – 83.243
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4. Almanya – 81.545
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5. Fransa – 69.153
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6. Portekiz – 65.350
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7. Belçika – 59.050
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8. Hollanda – 52.562