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        Beşiktaş, Marsilya'yı farklı geçti: İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup etti ve turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı temsilcimizin elde ettiği bu kritik zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde elemeleri aşıp lig aşamasına kalan Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yendi.

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        Siyah beyazlıların gollerini İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Poku attı. Beşiktaş, Avrupa kupalarına 3 puanla başladı.

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        Siyah beyazlıların Marsilya zaferinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

        İşte son durum:

        4

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        5

        1. İngiltere – 103.352

        6

        2. İtalya – 88.303

        7

        3. İspanya – 83.243

        8

        4. Almanya – 81.545

        9

        5. Fransa – 69.153

        10

        6. Portekiz – 65.350

        11

        7. Belçika – 59.050

        12

        8. Hollanda – 52.562

        13

        9. TÜRKİYE - 49.875

        14

        10. Çekya - 45.125

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        #beşiktaş
        #UEFA ülke puanı
        #ülke puanı
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