1945 yılında Adana'da doğan Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan'dan eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında başladı. Tiyatro, sinema ve televizyonun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapan Gülsen Tuncer, çok sayıda yapımda rol aldı. 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Arsen Hanım karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gülsen Tuncer; Üç İstanbul, Bugünün Saraylısı, Çalıkuşu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda da rol aldı. Sinema alanında çeşitli ödüller kazanan usta oyuncu, uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınıyor.
Gülsen Tuncer vefat etti
'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Usta oyuncu, 81 yaşında hayatını kaybetti
Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi. Tuncer’in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.
Vakfın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Tuncer'in vefatının ardından meslektaşları taziye mesajları yayımladı.
Nebahat Çehre: Çok üzgünüm… Yıllar geçtikçe aynı yolu paylaştığımız insanlara veda etmek daha da zor geliyor. Sevgili Gülsen, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri ve anılarımızı hep sevgiyle hatırlayacağım. Huzur içinde uyu.
Nilgün Belgün: Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz, çok üzüldüm... Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca... Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynadığımız 'Oğlum Çiçek Açtı' oyununda ne çok eğlenirdik seninle, sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı, aktivist bir oyuncuydun. Nurlar içinde yat, yakınlarına sabır diliyorum, Gülsen Tuncer.