Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen Gülsen Tuncer yaşamını yitirdi. Tuncer’in vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Vakfın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2009-2011 yıllarında Film-San Vakfımızın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Türk tiyatrosu, sineması ve dizi oyuncusu Gülsen Tuncer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Tuncer'in vefatının ardından meslektaşları taziye mesajları yayımladı.

Nebahat Çehre: Çok üzgünüm… Yıllar geçtikçe aynı yolu paylaştığımız insanlara veda etmek daha da zor geliyor. Sevgili Gülsen, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri ve anılarımızı hep sevgiyle hatırlayacağım. Huzur içinde uyu.

Nilgün Belgün: Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz, çok üzüldüm... Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca... Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynadığımız 'Oğlum Çiçek Açtı' oyununda ne çok eğlenirdik seninle, sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı, aktivist bir oyuncuydun. Nurlar içinde yat, yakınlarına sabır diliyorum, Gülsen Tuncer.

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