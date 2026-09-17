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        Haberler Sağlık Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı

        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı

        Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve kan tükürme gibi şikayetlerle hastaneye başvuran hastanın boğazında sülük olduğu tespit edildi. Sülük başarılı bir operasyonla vatandaşın boğazından çıkartıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Köy çeşmesinden su içti, acillik oldu! Boğazından canlı sülük çıkarıldı

        Çorum’da bir vatandaş, yaşadığı şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleri sebebiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis polikliniğine başvurdu.

        Yaklaşık 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilen hastanın, son 2 haftadır artan ve son 1 haftadır ciddi solunum sıkıntısına dönüşen rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

        Yutma güçlüğü sebebiyle, katı gıda tüketemeyen ve sadece su ile çorba gibi sıvılarla beslenebilen hastanın yapılan detaylı incelemelerinde akciğerlerinde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Ayrıntılı değerlendirme amacıyla Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde konsülte edilen hastaya rijit endoskopik muayene uygulandı.

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        Yapılan incelemede, ses tellerinin arka kısmının üzerinde, alt yutak (hipofarenks) arka duvarına yapışmış vaziyette kanamaya neden olan canlı bir sülük tespit edildi.

        SÜLÜK HASSAS MÜDAHALEYLE ÇIKARILDI

        Sülüğün soluk borusuna kaçma ve ciddi kanamaya yol açma riski göz önünde bulundurularak anestezi hekimleriyle koordinasyon sağlandı.

        Hasta genel anestezi altına alınarak gerçekleştirilen hassas müdahaleyle sülük tutunduğu dokudan dikkatlice çıkarıldı ve bölgedeki kanama kontrol altına alındı.

        Başarılı operasyonun ertesi günü yeniden normal şekilde beslenmeye başlayan hastanın kan tükürme, nefes darlığı ve boğaz ağrısı şikayetleri tamamen ortadan kalktı. Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi.

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        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, özellikle kırsal alanlarda ve arazi yürüyüşlerinde kaynağı bilinmeyen, durgun veya filtresiz doğal su kaynaklarından doğrudan su içilmemesi gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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        #çorum
        #sülük
        #Yutma güçlüğü
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