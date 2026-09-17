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        Batrakov çok kalmayacak!

        Aleksey Batrakov uyum sürecine rağmen teknik heyeti ve takım arkadaşlarını memnun etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar Rus futbolcunun kısa süre içerisinde Avrupa'ya transfer yapacağını düşünüyor.

        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Galatasaray’ın yaz transfer döneminde 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov göze girmeyi başardı.

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        Henüz üç resmi dört resmi müsabakada forma giyebilen genç futbolcu halen adaptasyon sürecinde.

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        19 yaşından bu yana Lokomotiv formasını terleten ve kaptanlık da yapan Batrakov hem Süper Lig’e hem de Galatasaray’a, sarı-kırmızılı kulübün beklentilerine uyum sağlamaya çalışıyor.

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        Rus yıldız buna rağmen teknik heyetin ve takım arkadaşlarının gözüne girmeyi başardı.

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        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Kemerburgaz’da Batrakov’un futbol aklının ve yeteneğinin üst düzey olduğu konuşuluyor.

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        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Kemerburgaz’da Batrakov’un futbol aklının ve yeteneğinin üst düzey olduğu konuşuluyor.

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        Antrenmanlarda kalitesiyle göz dolduran 21 yaşındaki futbolcunun adaptasyon sürecinin ardından ciddi fark yaratacağına dair inanç tam.

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        Sarı-kırmızılılar Batrakov’un futbol aklı ve yeteneğiyle birlikte kısa süre içerisinde Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer yapacağını düşünüyor.

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        Batrakov Lokomotiv Moskova’da 84 maçta 34 gol atarken 23 de asist yapmıştı.

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        #galatasaray
        #aleksey batrakov
        #Okan Buruk
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