Batrakov çok kalmayacak!
Aleksey Batrakov uyum sürecine rağmen teknik heyeti ve takım arkadaşlarını memnun etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar Rus futbolcunun kısa süre içerisinde Avrupa'ya transfer yapacağını düşünüyor.
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov göze girmeyi başardı.
Henüz üç resmi dört resmi müsabakada forma giyebilen genç futbolcu halen adaptasyon sürecinde.
19 yaşından bu yana Lokomotiv formasını terleten ve kaptanlık da yapan Batrakov hem Süper Lig’e hem de Galatasaray’a, sarı-kırmızılı kulübün beklentilerine uyum sağlamaya çalışıyor.
Rus yıldız buna rağmen teknik heyetin ve takım arkadaşlarının gözüne girmeyi başardı.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Kemerburgaz’da Batrakov’un futbol aklının ve yeteneğinin üst düzey olduğu konuşuluyor.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in haberine göre; Kemerburgaz’da Batrakov’un futbol aklının ve yeteneğinin üst düzey olduğu konuşuluyor.
Antrenmanlarda kalitesiyle göz dolduran 21 yaşındaki futbolcunun adaptasyon sürecinin ardından ciddi fark yaratacağına dair inanç tam.
Sarı-kırmızılılar Batrakov’un futbol aklı ve yeteneğiyle birlikte kısa süre içerisinde Avrupa’nın önemli kulüplerine transfer yapacağını düşünüyor.
Batrakov Lokomotiv Moskova’da 84 maçta 34 gol atarken 23 de asist yapmıştı.