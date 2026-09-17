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        Haberler Ekonomi Para SPK'dan tedbir açıklaması

        SPK'dan tedbir açıklaması

        SPK'dan yapılan açıklamada "Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması

        Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yapıldı.

        Açıklamada "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması Haberi Görüntüle

        FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANMIŞTI

        Finansal İstikrar Komitesi (FİK) saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı.

        Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir" denildi.

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        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

        Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

        Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir."

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