Münir Canar vefat etti

'Köy Doktoru', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Kaynanalar' gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Münir Canar, yaşamını yitirdi. Acı haberi, Devlet Tiyatrolarının resmi sosyal medya hesabı kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar’ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar’ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

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Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı.

Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet, hatırası daim olsun. Seni çok özleyeceğiz.