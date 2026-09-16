Ural Aküzüm: Türk futbolunun amiri TFF'dir

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'dü. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Ural Aküzüm cevapladı...

"TÜRK FUTBOLUNUN AMİRİ TFF'DİR"

Amatör futbolda 500 binden fazla lisanslı futbolcu var. Türkiye'de kocaman bir amatör futbol ailesi, ortada bir amatör camia var. Ancak Türk futbolunun ve amatör futbolun amiri Türkiye Futbol Federasyonu'dur; çünkü bütün bu organizasyonu Türkiye Futbol Federasyonu yapıyor.

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📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Amatör futbolda 500 binden fazla lisanslı futbolcu var. Türkiye'de kocaman bir amatör futbol ailesi, ortada bir amatör camia var. Ancak Türk futbolunun ve amatör futbolun amiri Türkiye Futbol Federasyonudur; çünkü bütün bu… pic.twitter.com/09M433sssq — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"AMATÖR FUTBOLDA VERİMSİZLİK VARDI"

Amatör futbolda verimsizlik sorunu vardı. Kaynaklar etkin ve verimli şekilde kullanılmıyordu.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Amatör futbolda verimsizlik sorunu vardı. Kaynaklar etkin ve verimli şekilde kullanılmıyordu.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/tDuvBqGhDg — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"AMATÖR FUTBOL İYİ OLURSA, TÜRK FUTBOLU İYİ OLUR"

Amatör futbol iyi olursa Türk futbolu iyi olur. Genç futbolcuları oynatmak bir kültürdür. Amatör futbolda radikal değişiklikler yaptık. Genç oyuncuları oynatma zorunluluğu getirdik.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Amatör futbol iyi olursa Türk futbolu iyi olur. Genç futbolcuları oynatmak bir kültürdür. Amatör futbolda radikal değişiklikler yaptık. Genç oyuncuları oynatma zorunluluğu getirdik.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/9452setcIR — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"AMATÖRDE TESİSLEŞME SORUNUMUZ VAR"

Amatör futbolda başka konular da var. Özellikle çok ciddi bir tesisleşme sorunumuz var. Tesissizlikten dolayı futbol ilerleyemiyor. Biz bu yönde de çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz şimdi.

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📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Amatör futbolda başka konular da var. Özellikle çok ciddi bir tesisleşme sorunumuz var. Tesissizlikten dolayı futbol ilerleyemiyor. Biz bu yönde de çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz şimdi.



▶️ Canlı izlemek için:… pic.twitter.com/1Uvx6iQq5M — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"TÜRKİYE'DE KAYNAK SORUNU YOK"

Türkiye'de kaynak sorunu yok, kaynakların etkin ve verimli kullanılması sorunu var. Naklen yayın ihalesi geliyor işte bir süre sonra. Futbol çok geniş bir konu.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Türkiye'de kaynak sorunu yok, kaynakların etkin ve verimli kullanılması sorunu var. Naklen yayın ihalesi geliyor işte bir süre sonra. Futbol çok geniş bir konu.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/kiRkUjRQqa — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"KADIN FUTBOLUNDA CİDDİ GELİŞİM VAR"

Türk kadın futbolunda da ciddi bir gelişim var. İyi bir kadın futbol camiamız var. Ben onların içindeyim, onları görüyorum, gözlemliyorum. Kız çocuklarımızın inanılmaz bir futbola dönük bir ilgileri var. Göreve geldiğimiz işte aşağı yukarı 3 yıldan bu yana da kadın futbolunda hem ligimizin kalitesi arttı hem kadın A Milli Takımımız başarılı işlere imza attı.

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📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Türk kadın futbolunda da ciddi bir gelişim var. İyi bir kadın futbol camiamız var. Ben onların içindeyim, onları görüyorum, gözlemliyorum. Kız çocuklarımızın inanılmaz bir futbola dönük bir ilgileri var. Göreve geldiğimiz… pic.twitter.com/ABjN4D9Et6 — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"TÜRKİYE'DE FAIR PLAY KÜLTÜRÜ VAR"

Bizim TFF'de bir Fair Play Komisyonumuz var. İnanılmaz hikâyeler var. Sevgi var bir kere. Bizim milletimizde, bak Türk milletinde sevgi var. Futbol adil oyun olması lazım. Futbolda herkesin emeğine saygı, alın terine saygı duyulması lazım. Bana göre Türkiye'de Fair Play kültürü var.

📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: Bizim TFF'de bir Fair Play Komisyonumuz var. İnanılmaz hikâyeler var. Sevgi var bir kere. Bizim milletimizde, bak Türk milletinde sevgi var. Futbol adil oyun olması lazım. Futbolda herkesin emeğine saygı, alın terine saygı… pic.twitter.com/2Qit5Rq6q2 — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"UEFA'DA TÜRKLERİN DAHA ÇOK TEMSİL EDİLMESİ LAZIM"

UEFA'da Türklerin daha çok temsil edilmesi lazım. Yani yönetim kurulu düzeyinde de profesyonel çalışanlar düzeyinde de... Bana göre UEFA'da işte en az 10-15 tane Türk vatandaşının çalışması lazım. Onların gelişmesi lazım ki Türk futbolu onlardan idareci olarak, yönetici olarak istifade etsin. Bu da önceliklerimiz arasında olmalı.

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📺 Gelmez Dediğin Yerden



🎙️ TFF Y.K. Üyesi Ural Aküzüm: UEFA'da Türklerin daha çok temsil edilmesi lazım. Yani yönetim kurulu düzeyinde de profesyonel çalışanlar düzeyinde de... Bana göre UEFA'da işte en az 10-15 tane Türk vatandaşının çalışması lazım. Onların gelişmesi lazım ki… pic.twitter.com/6wqU0DeBz3 — HT Spor (@HTSpor) September 16, 2026

"İSTANBUL BİR FUTBOL BAŞKENTİ"

Şimdi ben şöyle bakıyorum: İstanbul bir futbol başkenti. Bir; İstanbul'un güzel bir destinasyon olması, futbolcuların ilgi duyması. İki; İspanyol futbolcuların Türkiye'ye çok geliyor olması. Üç; İspanya Futbol Federasyonu'yla TFF'nin ilişkilerinin bu kadar iyi olması. Ama en önemlisi, açıkça söyleyelim, dört; futbol ekonomisi.