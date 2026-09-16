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        Haberler Spor Futbol Ural Aküzüm: Türk futbolunun amiri TFF'dir

        Ural Aküzüm: Türk futbolunun amiri TFF'dir

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunduğu Gelmez Dediğin Yerden programına konuk oldu. Amatör futbolda tesisleşme sorunu olduğunu belirten ve Türk futbolunun amirinin TFF'nin olduğunu söyleyen Aküzüm, İstanbul'da oynanacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak İspanya Süper Kupası için ise İstanbul'un bir futbol başkenti olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 21:32 Güncelleme:
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        "Türk futbolunun amiri TFF'dir"

        HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'dü. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Ural Aküzüm cevapladı...

        "TÜRK FUTBOLUNUN AMİRİ TFF'DİR"

        Amatör futbolda 500 binden fazla lisanslı futbolcu var. Türkiye'de kocaman bir amatör futbol ailesi, ortada bir amatör camia var. Ancak Türk futbolunun ve amatör futbolun amiri Türkiye Futbol Federasyonu'dur; çünkü bütün bu organizasyonu Türkiye Futbol Federasyonu yapıyor.

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        "AMATÖR FUTBOLDA VERİMSİZLİK VARDI"

        Amatör futbolda verimsizlik sorunu vardı. Kaynaklar etkin ve verimli şekilde kullanılmıyordu.

        "AMATÖR FUTBOL İYİ OLURSA, TÜRK FUTBOLU İYİ OLUR"

        Amatör futbol iyi olursa Türk futbolu iyi olur. Genç futbolcuları oynatmak bir kültürdür. Amatör futbolda radikal değişiklikler yaptık. Genç oyuncuları oynatma zorunluluğu getirdik.

        "AMATÖRDE TESİSLEŞME SORUNUMUZ VAR"

        Amatör futbolda başka konular da var. Özellikle çok ciddi bir tesisleşme sorunumuz var. Tesissizlikten dolayı futbol ilerleyemiyor. Biz bu yönde de çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz şimdi.

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        "TÜRKİYE'DE KAYNAK SORUNU YOK"

        Türkiye'de kaynak sorunu yok, kaynakların etkin ve verimli kullanılması sorunu var. Naklen yayın ihalesi geliyor işte bir süre sonra. Futbol çok geniş bir konu.

        "KADIN FUTBOLUNDA CİDDİ GELİŞİM VAR"

        Türk kadın futbolunda da ciddi bir gelişim var. İyi bir kadın futbol camiamız var. Ben onların içindeyim, onları görüyorum, gözlemliyorum. Kız çocuklarımızın inanılmaz bir futbola dönük bir ilgileri var. Göreve geldiğimiz işte aşağı yukarı 3 yıldan bu yana da kadın futbolunda hem ligimizin kalitesi arttı hem kadın A Milli Takımımız başarılı işlere imza attı.

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        "TÜRKİYE'DE FAIR PLAY KÜLTÜRÜ VAR"

        Bizim TFF'de bir Fair Play Komisyonumuz var. İnanılmaz hikâyeler var. Sevgi var bir kere. Bizim milletimizde, bak Türk milletinde sevgi var. Futbol adil oyun olması lazım. Futbolda herkesin emeğine saygı, alın terine saygı duyulması lazım. Bana göre Türkiye'de Fair Play kültürü var.

        "UEFA'DA TÜRKLERİN DAHA ÇOK TEMSİL EDİLMESİ LAZIM"

        UEFA'da Türklerin daha çok temsil edilmesi lazım. Yani yönetim kurulu düzeyinde de profesyonel çalışanlar düzeyinde de... Bana göre UEFA'da işte en az 10-15 tane Türk vatandaşının çalışması lazım. Onların gelişmesi lazım ki Türk futbolu onlardan idareci olarak, yönetici olarak istifade etsin. Bu da önceliklerimiz arasında olmalı.

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        "İSTANBUL BİR FUTBOL BAŞKENTİ"

        Şimdi ben şöyle bakıyorum: İstanbul bir futbol başkenti. Bir; İstanbul'un güzel bir destinasyon olması, futbolcuların ilgi duyması. İki; İspanyol futbolcuların Türkiye'ye çok geliyor olması. Üç; İspanya Futbol Federasyonu'yla TFF'nin ilişkilerinin bu kadar iyi olması. Ama en önemlisi, açıkça söyleyelim, dört; futbol ekonomisi.

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        #sezgin gelmez
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        #süper lig
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