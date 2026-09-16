Marsilya maçı öncesi Orkun Kökçü endişesi!
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Marsilya'yı evinde ağırlayacak Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir sorun oluştu. Yıldız ismin son durumu ise maç günü öğle saatlerinde yapılacak kontrol sonrası netlik kazanacak.
Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekipte olumsuz bir gelişme yaşandı.
HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; milli futbolcu ayak parmağında bir sorun yaşadı. Yıldız isim maç günü öğle saatlerinde kontrole girecek.
Orkun Kökçü'nün Marsilya karşısında oynayıp oynamayacağı kontrollerin ardından belli olacak.
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