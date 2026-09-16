Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer mezun oldu

Göçer, 2023 yılında oğlu Can'ın üniversiteyi kazandığı haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Göçer, o dönem yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti: Dostlar… Oğlum Can, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'i kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can'ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler.