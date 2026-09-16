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        Haberler Magazin Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer mezun oldu

        Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer mezun oldu

        Ferhat Göçer ile Ayla Göksel'in oğlu Can Göçer, dünyanın köklü eğitim kurumlarından University College London'dan (UCL) diplomasını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'in Ayla Göksel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Göçer, University College London'da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimini 'First-Class Honours' derecesiyle tamamladı.

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        "TARİFSİZ BİR GURUR"

        Oğlunun başarısıyla büyük bir gurur yaşayan Göçer, "Bir baba için evladının kendi emeği, disiplini ve azmiyle yolunu çizdiğini görmek tarifsiz bir gurur" sözleriyle duygularını paylaştı.

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        Göçer, 2023 yılında oğlu Can'ın üniversiteyi kazandığı haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Göçer, o dönem yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti: Dostlar… Oğlum Can, dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'i kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can'ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler.

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        Can Göçer'in eğitim aldığı University College London'da (UCL), dünyaca ünlü birçok isim de öğrenim gördü. Telefonun mucidi Alexander Graham Bell ile Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi'nin yanı sıra ünlü yönetmen Christopher Nolan, Coldplay grubunun solisti Chris Martin ve oyuncu Ricky Gervais de bu üniversitede eğitim aldı.

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        Ferhat Göçer ile Ayla Göksel 2001 yılında nikah masasına oturmuş, çiftin oğulları Can ise 2006 yılında dünyaya gelmişti. İkili, 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

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        #ferhat göçer
        #Can Göçer
        #University College London
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