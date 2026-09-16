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        Kaptan Torreira!

        Sezon başlangıcının hemen öncesinde adı ayrılıkla anılan Lucas Torreira sezona fırtına gibi girdi. Galatasaray yönetimi, Uruguaylı yıldız için daha önce konuşulan kaptanlık görevini resmileştirmeyi planlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Kaptan Torreira!

        Son dört sezon şampiyonluk kazanan Galatasaray’ın başarısındaki mimarlardan biri Lucas Torreira’ydı.

        Dries Mertens, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı’yla aynı sezon Türkiye’ye gelen Uruguaylı futbolcunun adı sezonun hemen öncesinde ayrılıkla anılmıştı.

        Daha önce Galatasaray yönetiminin verdiği bazı sözleri yerine getirmemesi iddiasıyla kırılan Torreira’nın menajerinin de ‘İtalya’ya dönebilir’ açıklaması gündeme oturmuştu.

        SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI!

        Adı her ne kadar saha dışı olayla anılsa da Torreira sezona fırtına gibi girdi.

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        Sezonun bu dilimine kadar kariyerinin en skorer dönemlerinden birini geçiren Uruguaylı futbolcu birçok alanda istatistikte de zirvede yer alıyor.

        Takımın vazgeçilmezi durumundaki tecrübeli orta saha Galatasaray’ın en çok top kazanan futbolcusu.

        Pas isabet yüzdesinde lig üçüncüsü olan Torreira kilit pas istatistiğinde de yine üçüncü sırada.

        KAPTANLIĞA GETİRİLECEK

        Hem savunmada hem hücumda takımı sırtlayan Torreira kaptanlığa getirilecek.

        Galatasaray yönetimi daha önce konuşulan kaptanlık meselesini en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyor.

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        #TORREİRA
        #kaptan
        #galatasaray
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