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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Messi son kez Arjantin Milli Takımı'nda! Benin maçıyla veda edecek

        Messi son kez Arjantin Milli Takımı'nda! Benin maçıyla veda edecek

        Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na son kez davet edildi. 39 yaşındaki süperstar, 6 Ekim'de Benin ile oynanacak maçta son kez Arjantin formasını sırtına geçirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Messi'nin veda maçı!

        Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in gelecek ay Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.

        Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires’te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Messi'yi de davet etti.

        AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

        207 MİLLİ MAÇTA 125 GOL ATTI

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        Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

        Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçı yapacak.

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        #Lionel Messi
        #messi
        #Arjantin
        #Benin
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