Bakan Yumaklı duyurdu: Sütte 'ara yağ' dönemi bitti, ilave şekere sınır getirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’nde önemli değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği’ndeki değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"’YÜZDE YAĞLI’ ŞEKLİNDE YAZILARAK PİYASAYA ARZ EDİLEN ARA YAĞ SINIFLANDIRMALARI ORTADAN KALDIRILDIK"

Düzenlemeyle "süt bazlı içecek" tanımının Tebliğden çıkarıldığını belirten Yumaklı, açıklamasında "Süt bazlı içecek, ‘miktar olarak son üründe en az yüzde elli oranında içme sütü içeren içeceği’ şeklinde tanımlanıyordu. Ancak piyasada süt bazlı içecek olarak isimlendirilen herhangi bir ürün bulunmuyor. Süt içeren piyasaya arz edilmiş ürünler ya çeşnili/aromalı içme sütü veya süt içeren içecek olarak tanımlanıyor. Bu sebeple tanımı Tebliğden çıkarttık.

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Tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla içme sütlerinin yağlılık sınıflandırılması ile ilgili önemli değişiklik de yaptık. Daha önce yağlılık sınıflandırılmasında tam yağlı, yarım yağlı, yağsız sınıflarına uymayan ve etikete yağ miktarı ‘’yüzde yağlı’ şeklinde yazılarak piyasaya arz edilen ara yağ sınıflandırmaları ortadan kaldırıldık. Yeni Tebliğ ile tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız şeklinde düzenleme yapıldı. Yeni sınıflandırmayla içme sütlerinin yağ sınıflandırması tüketiciler açısından daha anlaşılır hale getirildi. Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı. Böylece tüketicinin yanıltılmasına sebep olabilecek çok farklı yağ oranlarıyla piyasaya içme sütü arz edilemeyecek" ifadelerine yer verdi.

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Yumaklı, ayrıca çeşnili içme sütlerinde kullanılacak toplam çeşni oranına, kütlece en az yüzde 1 olacak şekilde ilk kez bir alt sınır getirildiği vurguladı.

"LAKTOZSUZ YA DA LAKTOZU AZALTILMIŞ İÇME SÜTLERİNDE ‘DOĞAL’ İFADESİ KULLANILAMAYACAK"

İçme sütlerine ilave edilebilecek şeker oranının kütlece en fazla yüzde 5, ürünün toplam şeker oranının ise yüzde 9,5 olacak şekilde ilk kez sınırlandırıldığını altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"İçme sütlerine ilave edilecek ‘şeker’, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nde tanımlanan yarı beyaz şeker, beyaz şeker ve ekstra beyaz şekerle sınırlandırılıyor. İçme sütlerine sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. İçme sütlerinde aroma verici madde olarak sadece ‘doğal aroma vericilerin’ kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. Ayrıca içme sütlerinde ‘doğal’ ifadesinin kullanımına ilişkin düzenleme yapıldı.

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Buna göre; sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılabilecek. Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici vb. hiçbir ilave bileşen içermeyecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde ‘doğal’ ifadesi kullanılamayacak. Yeni düzenlemelerimizin tüketicilerimiz ve sektörümüz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gıda güvenilirliğinin temini, tüketicilerimizin yanıltılmasının engellenmesi ve gıda işletmeleri arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

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İŞLETMELERE 31 MART 2027’YE KADAR SÜRE TANINDI

Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri, yeni düzenlemeye 31 Mart 2027 tarihine kadar uyum sağlayacak.