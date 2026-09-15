Biricik Suden: Çocuk viyaklamasına dayanamam

Esra Ceyhan'ın programına konuk olan Biricik Suden, "Çocuk başkasının olunca seviyorum. Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden. Restoranda yan masada çocuk ağladığı zaman ya idare ediyorum ya da terk ediyorum. Viyaklayan çocuğu al gezdir, sustur susmuyorsa al götür. Bu tip şeyler beni çok rahatsız ediyor" diye konuştu.