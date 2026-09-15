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        Haberler Magazin Biricik Suden: Çocuk viyaklamasına dayanamam

        Biricik Suden: Çocuk viyaklamasına dayanamam

        Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, "Çocuk sahibi olmak çok korktuğum bir şeydi. Özgürlüğüne düşkün bireyim. Çocuk viyaklamasına dayanamam" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        23 yıldır Mazhar Alanson ile evli olan Biricik Suden, açıklamalarıyla gündeme geldi.

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        Suden, "Çocuk sahibi olmak çok korktuğum bir şeydi. Özgürlüğüne düşkün bireyim. Hiç istemedim. Korumacı ve sahiplenen bir yapım var. Uyurken Mazhar'ın ve kedimin bile nefesini kontrol ederim. Çocuk olsa aklımı kaçırırım. Sağlıklı bir anne olmazdım" dedi.

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        Eşi Mazhar Alanson'un bir dönem çocuk istediğini ifade eden Suden, "Yaşım 40'ı geçmişti. Doğal yollarla denedik ama olmadı. Olmayınca 'oh' dedim" ifadelerini kullandı.

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        Esra Ceyhan'ın programına konuk olan Biricik Suden, "Çocuk başkasının olunca seviyorum. Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden. Restoranda yan masada çocuk ağladığı zaman ya idare ediyorum ya da terk ediyorum. Viyaklayan çocuğu al gezdir, sustur susmuyorsa al götür. Bu tip şeyler beni çok rahatsız ediyor" diye konuştu.

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        #biricik suden
        #Mazhar Alanson
        #çocuk
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