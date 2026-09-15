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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi! Prensip anlaşmasına varıldı

        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi! Prensip anlaşmasına varıldı

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına giden Trabzonspor, bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in teknik direktörlüğünü üstlenen Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Alman teknik adamın bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi!

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yol ayrımına gidildikten sonra Gençlerbirliği ve Tümosan Konyaspor maçlarına Hüseyin Çimşir ile çıkan Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı.

        BUGÜN TRABZON'A GELECEK

        Bordo-mavililer bir dönem Samsunspor'u çalıştıran ve şu anda Ludogorets'in başında bulunan Thomas Reis'ı bugün Trabzon'a getirecek. Trabzonspor, Alman teknik direktör için uçak hazırlığı yaptı...

        "TRABZONSPOR, FESİH BEDELİ ÖDEYECEK"

        Konuyla ilgili son gelişmeleri Hasan Tüncel aktardı. Tüncel, "Karşılıklı yapılan görüşmelerin ardından Thomas Reis ile prensipte anlaşma sağlandı. Trabzonspor, Thomas Reis için Ludogorets'e bir fesih bedeli ödeyecek. Thomas Reis için Trabzonspor Kulübü'nün özel uçağı hareket etti ve Bulgaristan'ın Varna kentine gidiyor. Bordo-mavililer, Thomas Reis'i alıp Trabzon'a getirecek. Galatasaray maçında da takımın başında Thomas Reis olacak. Alman teknik adam ile 1+1 yıllık bir kontrat imzalanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        53 yaşındaki çalıştırıcı Bulgaristan temsilcisinin başında bu sezon 11 maça çıkarken 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Daha önce Samsunspor'da yaklaşık 1.5 yıl görev alan Alman teknik adam, 72 maçta 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.

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        #thomas reis
        #Samsunspor
        #trabzonspor
        #Ludogorets
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