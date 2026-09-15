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        Galatasaray'da Osimhen seferberliği!

        Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Victor Osimhen seferberliği yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 resmi maçta forma giyemeyen yıldız futbolcunun ağrılarının azaldığı ve Trabzonspor karşısında oynamak istediği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın durumu da yakından takip edilirken, iki oyuncuyla ilgili son karar maç öncesinde verilecek.

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 5 maçta aldığı 4 galibiyetle liderliğini sürdüren Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.

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        Dev maç öncesi sarı-kırmızılılarda gündem: Victor Osimhen. Nijeryalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle son 2 resmi maçta forma giymedi.

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        Tedavisi süren Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Yıldız futbolcu henüz takıma katılmadı ancak ağrılarının azaldığı belirtildi.

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        Osimhen'in Trabzonspor'a karşı forma giymek istediği aktarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, maç gününe kadar Osimhen'in durumunu yakından takip edecek. Son karar, Trabzon seyahati öncesinde verilecek.

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        Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 2 asist üretti.

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        Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

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        Galatasaray'da Mario Lemina'nın durumu da yakından takip ediliyor.

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        Gabonlu futbolcunun Trabzonspor maçına yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Trabzonspor - Galatasaray maçı cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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        #galatasaray
        #Osimhen
        #Lemina
        #trabzonspor
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