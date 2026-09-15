Galatasaray'da Osimhen seferberliği!
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Victor Osimhen seferberliği yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 resmi maçta forma giyemeyen yıldız futbolcunun ağrılarının azaldığı ve Trabzonspor karşısında oynamak istediği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın durumu da yakından takip edilirken, iki oyuncuyla ilgili son karar maç öncesinde verilecek.
Süper Lig'de 5 maçta aldığı 4 galibiyetle liderliğini sürdüren Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.
Dev maç öncesi sarı-kırmızılılarda gündem: Victor Osimhen. Nijeryalı futbolcu, sakatlığı sebebiyle son 2 resmi maçta forma giymedi.
Tedavisi süren Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Yıldız futbolcu henüz takıma katılmadı ancak ağrılarının azaldığı belirtildi.
Osimhen'in Trabzonspor'a karşı forma giymek istediği aktarıldı. Teknik direktör Okan Buruk, maç gününe kadar Osimhen'in durumunu yakından takip edecek. Son karar, Trabzon seyahati öncesinde verilecek.
Galatasaray formasıyla bu sezon 4 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 gol, 2 asist üretti.
Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.