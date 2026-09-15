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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu

        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu

        İstanbul'da dün, Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin, 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silivri'den kahreden haber geldi! Kaptan bulundu

        İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 13.15 sıralarında bir ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        DHA'daki habere göre suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

        Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin Silivri açıklarında batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi.

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