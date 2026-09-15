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        Haberler Yaşam Emmy Ödülleri kırmızı halısında yıldızlar şıklık yarışında

        Emmy Ödülleri kırmızı halısında yıldızlar şıklık yarışında

        Televizyon dünyasının yıldızları, 2026 Emmy Ödülleri için Los Angeles'taki Peacock Theater'da buluştu. Gecenin sunuculuğunu Mariska Hargitay üstlenirken, Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman gibi isimler kırmızı halıda boy gösterdi. Emmy kırmızı halısında Zendaya'nın ışıltılı kıyafeti ve pixie tarzı saç kesimi öne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        2026 Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, gecenin dikkat çeken anları kırmızı halıda yaşandı. Televizyon dünyasının yıldızları, ödül töreni öncesinde kamera karşısına geçerek gece için tercih ettikleri görünümleri sergiledi.

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        Bu yıl Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu, Law & Order: SVU dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlendi.

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        Gecenin kırmızı halısında Nicole Kidman, Elle Fanning, Chase Infiniti, Sarah Pidgeon ve Zendaya gibi oyuncular öne çıkan isimler arasında yer aldı. Özellikle Euphoria dizisinin final sezonundaki performansıyla dikkat çeken Zendaya'nın kırmızı halı tercihi merakla takip edildi.

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        Zendaya, kırmızı halıda özel tasarım, taşlarla süslenmiş Prada görünümüyle yer aldı. Oyuncu, dikkat çekici tasarımı sade aksesuarlarla tamamladı.

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        Oyuncu, kısa pixie kesim ve geriye doğru şekillendirilmiş saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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        Hacks dizisindeki performansıyla Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Megan Stalter, 2026 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında dikkat çeken bir tercihle yer aldı. Stalter, Emmy ödül heykelinden ilham alan altın renkli bir görünüm tercih etti. Kısa şortu ve vücudunu kaplayan metalik altın detaylarıyla oyuncu, gecenin en farklı görünümlerinden birine imza attı.

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        Selena Gomez de, kırmızı halıda Emmy heykelciğine gönderme yapan bir görünüm tercih etti. Ancak Stalter'dan daha sadeydi elbette.

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        Elle Fanning, nane yeşili tonundaki, vücudu saran saten elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı.

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        Nicole Kidman beyaz elbisesi ve dağınık görünümlü saçlarıyla sade ancak dikkat çekici bir stil ortaya koydu.

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        Florence Pugh, pastel tonlardaki elbisesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Omuzları açık tasarım, elbisenin arkasına uzanan kuyruk detayıyla tamamlandı. Pugh, görünümünü hacimli ve yukarı doğru şekillendirilmiş saçlarıyla tamamladı.

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        2026 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında tercih edilen görünümler ise şöyle:

        Shailene Woodley

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        Brooks Nader

        13

        Emilia Clarke

        14

        Emmy Rossum

        15

        Lisa Kudrow

        16

        Julia Garner

        17

        Michelle Pfeiffer

        18

        Meg Stalter

        19

        Sarah Snook

        20

        Matthew Rhys

        21

        Dakota Fanning

        22

        Rhea Seehorn

        23

        Chase Infiniti

        24

        Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey

        25

        Sarah Pidgeon

        26

        Jean Smart

        27

        Hannah Einbinder

        28

        Carey Mulligan

        29

        Macaulay Culkin

        30

        Adam Brody

        31

        Isabel Gravitt

        32

        Law Roach

        33

        Lisa Ann Walter

        34

        Abby Elliott

        35

        Odessa A'zion

        36

        Sara Foster

        37

        Claire Danes

        38

        Olivia Munn

        39

        Jessica Belkin

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