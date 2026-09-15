Hacks dizisindeki performansıyla Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Megan Stalter, 2026 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında dikkat çeken bir tercihle yer aldı. Stalter, Emmy ödül heykelinden ilham alan altın renkli bir görünüm tercih etti. Kısa şortu ve vücudunu kaplayan metalik altın detaylarıyla oyuncu, gecenin en farklı görünümlerinden birine imza attı.