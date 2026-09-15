Emmy Ödülleri kırmızı halısında yıldızlar şıklık yarışında
Televizyon dünyasının yıldızları, 2026 Emmy Ödülleri için Los Angeles'taki Peacock Theater'da buluştu. Gecenin sunuculuğunu Mariska Hargitay üstlenirken, Zendaya, Selena Gomez, Nicole Kidman gibi isimler kırmızı halıda boy gösterdi. Emmy kırmızı halısında Zendaya'nın ışıltılı kıyafeti ve pixie tarzı saç kesimi öne çıktı
2026 Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini bulurken, gecenin dikkat çeken anları kırmızı halıda yaşandı. Televizyon dünyasının yıldızları, ödül töreni öncesinde kamera karşısına geçerek gece için tercih ettikleri görünümleri sergiledi.
Bu yıl Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu, Law & Order: SVU dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlendi.
Gecenin kırmızı halısında Nicole Kidman, Elle Fanning, Chase Infiniti, Sarah Pidgeon ve Zendaya gibi oyuncular öne çıkan isimler arasında yer aldı. Özellikle Euphoria dizisinin final sezonundaki performansıyla dikkat çeken Zendaya'nın kırmızı halı tercihi merakla takip edildi.
Zendaya, kırmızı halıda özel tasarım, taşlarla süslenmiş Prada görünümüyle yer aldı. Oyuncu, dikkat çekici tasarımı sade aksesuarlarla tamamladı.
Oyuncu, kısa pixie kesim ve geriye doğru şekillendirilmiş saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Hacks dizisindeki performansıyla Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Megan Stalter, 2026 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında dikkat çeken bir tercihle yer aldı. Stalter, Emmy ödül heykelinden ilham alan altın renkli bir görünüm tercih etti. Kısa şortu ve vücudunu kaplayan metalik altın detaylarıyla oyuncu, gecenin en farklı görünümlerinden birine imza attı.
Selena Gomez de, kırmızı halıda Emmy heykelciğine gönderme yapan bir görünüm tercih etti. Ancak Stalter'dan daha sadeydi elbette.
Elle Fanning, nane yeşili tonundaki, vücudu saran saten elbisesiyle kırmızı halıda yer aldı.
Nicole Kidman beyaz elbisesi ve dağınık görünümlü saçlarıyla sade ancak dikkat çekici bir stil ortaya koydu.
Florence Pugh, pastel tonlardaki elbisesiyle gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Omuzları açık tasarım, elbisenin arkasına uzanan kuyruk detayıyla tamamlandı. Pugh, görünümünü hacimli ve yukarı doğru şekillendirilmiş saçlarıyla tamamladı.
2026 Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında tercih edilen görünümler ise şöyle:
Shailene Woodley
Brooks Nader
Emilia Clarke
Emmy Rossum
Lisa Kudrow
Julia Garner
Michelle Pfeiffer
Meg Stalter
Sarah Snook
Matthew Rhys
Dakota Fanning
Rhea Seehorn
Chase Infiniti
Kaley Cuoco ve Tom Pelphrey
Sarah Pidgeon
Jean Smart
Hannah Einbinder
Carey Mulligan
Macaulay Culkin
Adam Brody
Isabel Gravitt
Law Roach
Lisa Ann Walter
Abby Elliott
Odessa A'zion
Sara Foster