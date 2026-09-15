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        Haberler Magazin Seda Sayan: Türkiye'de muadili olmayan tek kadın benim

        Seda Sayan: Türkiye'de muadili olmayan tek kadın benim

        Seda Sayan, önceki akşam konser verdi. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, iddialı bir çıkış yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde muadili olmayan kadın benim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; son dönemde özellikle kadın - erkek ilişkilerine dair yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, Vadi Açıkhava'da sahne aldı.

        Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sayan, muhabirlerin geçtiğimiz haftalarda bir elbisesinden bahsetmesi üzerine, “Beni karıştırdınız bence siz” dedi. Gazetecilerin, “Sizi birisiyle karıştırmak mümkün mü?” cümlesine karşılık Sayan, “Bence de beni kimseyle karıştırma. Benim muadilim yok. Türkiye Cumhuriyeti’nde muadili olmayan kadın benim” diyerek, güldü.

        Sayan, sağlık durumu hakkında ise “Bronşit olmuşum arkadaşlar, 4 gündür serum yiyorum. Ama bugün daha iyiyim” ifadesini kullandı.

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        "ÇOCUKLAR BENİ SEVDİ"

        İlişkiler hakkında verdiği tavsiyelerin sorulması üzerine Sayan, “Tavsiye değil, sohbet ediyorum. Sohbet ortamında herkesten bir şeyler çıkıyor. Sonuçta hepimiz okuyoruz, karşımıza bir şeyler çıkıyor, kişisel gelişim uzmanlarına falan bakıyoruz. Hayatta edindiğim tecrübelerimi de anlatıyorum. Yoksa tavsiye falan değil, konuşuyorum, anlatıyorum” dedi.

        Yeni neslin kendisini takip etmesi hakkında da konuşan ünlü isim, “Evet, beni seviyorlar. Bunu anneannem de takip ediyordu, annem de takip ediyordu. Herkes izliyordu deyip onlar da izliyorlar bence. Çocuklar beni sevdi” diyerek, güldü.

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        "O FİYATLARLA ALAKASI YOK"

        Sayan, 4 reklamdan 200 milyon TL kazandığı yönündeki haberlere de yanıt verdi. Ünlü isim, “Alakası yok. 4 reklam falan da yok. O fiyatlarla gerçekten alakası yok. Beni biliyorsunuz, kazandığım senelerde vergi rekortmeni olduğum zamanlar oldu” diyerek, bu iddiaları yalanladı.

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        #Seda Sayan
        #konser
        #sahne
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