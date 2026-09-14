Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Arda Güler ve sevgilisi İspanya'daki Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ünlü isimler arasında

        Arda Güler ve sevgilisi İspanya'daki Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ünlü isimler arasında

        İspanya'nın Madrid kentinde yapılan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın seyircileri arasında futbol dünyasından ünlü isimler vardı. Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler de sevgilisi Duru Nayman ile bu yıldızlar geçidine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 13:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14'üncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde ünlüler geçidi yaşandı.

        2

        Real Madrid futbol takımının Türk yıldızı Arda Güler de bu ünlüler arasında yer aldı. Güler, Formula 1 İspanya Grand Prix'sini izlemeye sevgilisi Duru Nayman’la birlikte el ele gitti.

        3

        Milli futbolcu, sevgilisi Duru Nayman ile katıldığı Formula 1 yarışında tercih ettiği sade giyim tarzıyla dikkat çekti. İspanyollar, çiftin görüntüsünü Real Madrid'in bir diğer yıldızı Vinicius Junior ve sevgilisiyle kıyasladı.

        4

        Junior ve sevgilisi, Madrid GP'sine daha iddialı kıyafetlerle katıldı. İki futbolcunun sevgilileriyle sergilediği stil farkı, etkinlik sonrasında kıyaslamalara konu oldu.

        5

        Güler, Red Bull'un dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı yarış pilotu Max Verstappen ile bir araya geldi.

        6

        Futbol ve Formula 1 dünyasının iki yıldızının buluşmasında, Güler, Verstappen'e imzaladığı Real Madrid formasını hediye etti.

        7

        Verstappen de kendi formasını imzalayarak Güler'e verdi. İkili daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi ve sarılarak vedalaştı.

        İşte, Formula 1 yarışının seyircileri arasında yer alan dünyaca ünlü diğer yıldızlar...

        8

        David Beckham

        9

        Roberto Carlos

        10

        Rafael Nadal

        11

        İspanya Kralı Felipe ile kızları Veliaht Prenses Leonor ve Prenses Sofia

        12

        Lewis Hamilton

        13

        Marc Cucurella ve Claudia Rodriguez

        14

        Vinicius Jr. ve Virginia Fonseca

        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda güler
        #formula 1
        #madrid grand prix
        #yarış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme