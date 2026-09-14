Arda Güler ve sevgilisi İspanya'daki Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ünlü isimler arasında
İspanya'nın Madrid kentinde yapılan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın seyircileri arasında futbol dünyasından ünlü isimler vardı. Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler de sevgilisi Duru Nayman ile bu yıldızlar geçidine katıldı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14'üncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sinde ünlüler geçidi yaşandı.
Real Madrid futbol takımının Türk yıldızı Arda Güler de bu ünlüler arasında yer aldı. Güler, Formula 1 İspanya Grand Prix'sini izlemeye sevgilisi Duru Nayman’la birlikte el ele gitti.
Milli futbolcu, sevgilisi Duru Nayman ile katıldığı Formula 1 yarışında tercih ettiği sade giyim tarzıyla dikkat çekti. İspanyollar, çiftin görüntüsünü Real Madrid'in bir diğer yıldızı Vinicius Junior ve sevgilisiyle kıyasladı.
Junior ve sevgilisi, Madrid GP'sine daha iddialı kıyafetlerle katıldı. İki futbolcunun sevgilileriyle sergilediği stil farkı, etkinlik sonrasında kıyaslamalara konu oldu.
Güler, Red Bull'un dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı yarış pilotu Max Verstappen ile bir araya geldi.
Futbol ve Formula 1 dünyasının iki yıldızının buluşmasında, Güler, Verstappen'e imzaladığı Real Madrid formasını hediye etti.
Verstappen de kendi formasını imzalayarak Güler'e verdi. İkili daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi ve sarılarak vedalaştı.
İşte, Formula 1 yarışının seyircileri arasında yer alan dünyaca ünlü diğer yıldızlar...
David Beckham
Roberto Carlos
Rafael Nadal
İspanya Kralı Felipe ile kızları Veliaht Prenses Leonor ve Prenses Sofia
Lewis Hamilton