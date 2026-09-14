Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un, 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 1 Eylül’de yoğun bakıma alınan sanatçının bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Olgun’un tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden biri eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koldaş, yoğun bakımda kızının Olgun’u görmesine izin verildiğini belirterek, sanatçının kızına ilk olarak "Beni buradan çıkarın" dediğini söyledi.
Doktorların değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla Olgun’un yoğun bakımdan normal odaya geçirilmesi sağlandı. Normal odaya alındıktan iki gün sonra Soner Olgun’un tek isteğinin evine dönmek olduğunu belirten Özlem Koldaş, sanatçının "Beni evime götürün" dediğini söyledi. Olgun’un bu isteğinin yerine getirildiğini söyleyen Koldaş, sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.
Soner Olgun’un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu belirtildi. Koldaş’ın da sanatçının yanında olduğu, ailesi ve sevdiklerinin kendisini yalnız bırakmadığı ifade edildi. Koldaş, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi" ifadelerini kullandı.
Özlem Koldaş ayrıca Soner Olgun’un sevenlerinden dua ve güzel dileklerini eksik etmemelerini istedi.