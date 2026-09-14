Soner Olgun’un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu belirtildi. Koldaş’ın da sanatçının yanında olduğu, ailesi ve sevdiklerinin kendisini yalnız bırakmadığı ifade edildi. Koldaş, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi" ifadelerini kullandı.