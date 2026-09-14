Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Soner Olgun’un sağlık durumu kritik

        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik

        Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki müzisyen Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 12:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un, 30 Ağustos’ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 1 Eylül’de yoğun bakıma alınan sanatçının bilincinin açık olduğu ifade edildi.

        2

        Olgun’un tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden biri eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koldaş, yoğun bakımda kızının Olgun’u görmesine izin verildiğini belirterek, sanatçının kızına ilk olarak "Beni buradan çıkarın" dediğini söyledi.

        3

        Doktorların değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla Olgun’un yoğun bakımdan normal odaya geçirilmesi sağlandı. Normal odaya alındıktan iki gün sonra Soner Olgun’un tek isteğinin evine dönmek olduğunu belirten Özlem Koldaş, sanatçının "Beni evime götürün" dediğini söyledi. Olgun’un bu isteğinin yerine getirildiğini söyleyen Koldaş, sanatçının evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların hazırlandığını açıkladı.

        4

        Soner Olgun’un şu anda kendi evinde olduğu ve 24 saat hemşire gözetiminde bulunduğu belirtildi. Koldaş’ın da sanatçının yanında olduğu, ailesi ve sevdiklerinin kendisini yalnız bırakmadığı ifade edildi. Koldaş, "Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi" ifadelerini kullandı.

        5

        Özlem Koldaş ayrıca Soner Olgun’un sevenlerinden dua ve güzel dileklerini eksik etmemelerini istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Soner Olgun
        #şarkıcı
        #kanser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        11 aylık Büşra bebek satıldı mı?
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Yapay zekada ‘fren’ ittifakı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        İlk ders zili çaldı!
        İlk ders zili çaldı!
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        "Oyundan değil, 3 puandan mutlu"
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        'Kızılcık Şerbeti' dünyayı fethetti!
        Yeni hayatlarına başladılar
        Yeni hayatlarına başladılar
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        Ağrı Dağı için endişelendiren haber
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        G.Antep'te kritik 90 dakika!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        Vicdan kanatan görüntü... Balkonda kadına sopalı şiddet!
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        “Ankara’da deniz mi vardı?” sözü gerçek oldu
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Gıda aromalarında yeni düzenleme
        Gıda aromalarında yeni düzenleme