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        Haberler Dünya Fransa'da anketlere göre ülkenin gelecekteki lideri Le Pen

        Fransa'da anketlere göre ülkenin gelecekteki lideri Le Pen

        Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresinin sonuna yaklaşılırken anketler aşırı sağcı Le Pen'i ilk sırada gösteriyor. İkinci sıradaki isim ise sosyalist jean-Luc Melenchon. 2027 yılında yapılacak seçimlerin Le Pen ve Melenchon arasında geçmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Fransa'da anketler 'Le Pen' diyor

        Avrupa'da yükselen aşırı sağın en önemli kalelerinden biri Fransa.

        2017 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan merkez sağcı Emmanuel Macron'un görev süresinin sona ermesine yaklaşık 8 ay kalırken, anketler seçimlerin aşırı sağ ve sosyalistler arasında geçeceğini öngörüyor.

        Araştırma şirketi Toluna Harris Interactive tarafından 8-10 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilen anketteki senaryolara göre, aşırı sağcı Le Pen'in ilk tur seçimlerinde oyların %33 ila %36'sını alacağı öngörülüyor.

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        2017 ve 2022 yıllarında da cumhurbaşkanı adayı olan Le Pen, iki seçimde de ikinci tura kalmış, ilk turda sırasıyla yüzde 21,3 ve 23,2 almıştı.

        Melenchon ikinci sırada

        Sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayı Melenchon'un, ankete konu olan beş senaryonun en az üçünde ikinci tura kalacağı, dördüncü bir senaryoda ise ikinciliği paylaştığı görülüyor.

        Ancak ikinci turda Le Pen'in Melenchon'u rahatlıkla geride bırakacağı tahmin ediliyor.

        2017 ve 2022 seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olan Melenchon, iki seçimde de ilk turda elenmişti. 2017 seçimlerinde yüzde 19,6 oy alan Melenchon, 2022 seçimlerinde yüzde 22 almıştı.

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        Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, anketlerde Melenchon'un önüne geçen ve bir diğerinde onunla berabere kalan tek merkez sağ aday konumunda. Diğer adaylar ise tüm senaryolarda geride kalıyor.

        Macron'un ikinci ve son dönemi sona ererken, halk nezdinde popülaritesini ciddi ölçüde kaybetmiş durumda. Uzmanlar, Macron'un sorunlu bir parlamento ve zayıf bir ekonomi mirası bırakarak Le Pen'in Ulusal Birlik (RN) partisine alan açtığını belirtiyor.

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        #Le Pen
        #Fransa
        #macron
        #Melenchon
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