Mersin'de olay, dün öğle saatlerinde, Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi.

EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ

DHA'daki habere göre İsmail Süer (47), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konuşmak için eşi Narin Süer'in (46) çalıştığı iş yerine gitti.

ÖNCE NARİN'İ SONRA KENDİSİNİ VURDU

Çift arasında çıkan tartışmada İsmail Süer, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Süer daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsmail ve Narin Süer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Süer çiftinin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.