Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde 47 yaşındaki İsmail Süer, tartıştığı eşi 46 Narin Süer'i çalıştığı iş yerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra hayatına son verdi. İsmail Süer hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi
Giriş: 14 Eylül 2026 - 07:30 Güncelleme:
Mersin'de olay, dün öğle saatlerinde, Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi.
EŞİNİN İŞ YERİNE GİTTİ
DHA'daki habere göre İsmail Süer (47), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konuşmak için eşi Narin Süer'in (46) çalıştığı iş yerine gitti.
ÖNCE NARİN'İ SONRA KENDİSİNİ VURDU
Çift arasında çıkan tartışmada İsmail Süer, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Süer daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsmail ve Narin Süer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Süer çiftinin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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