Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Venedik'te 'NAZA' filmi yönetmenlerine 25 dakikalık rekor alkış

        Venedik'te 'NAZA' filmi yönetmenlerine 25 dakikalık rekor alkış

        2026 Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini bulurken, festivalin en çok akılda kalan filmi 'NAZA' oldu. Gazze katliamını anlatan filmin İsrailli yönetmenleri 25 dakika boyunca alkışlanarak Venedik rekorunu kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        25 dakikayla rekor kırdılar

        83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dün gece ödüller sahiplerini buldu. Büyük ödül Altın Aslan'ı, yönetmen May el-Toukhy'nin 'Kvinde Ukendt' (Women Unknown) filmi kazandı.

        Festivalde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülüne de 'Dau' filmiyle Rus asıllı İngiliz vatandaşı Ilya Khrzhanovsky layık görüldü. Ödül töreninde, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'Wild Horse Nine' filminde gösterdiği performansla ABD'li aktör John Malkovich alırken, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne 'Kvinde Ukendt' filmindeki rolüyle Danimarkalı oyuncu Mathilde Arcel layık görüldü.

        REKLAM
        May el-Toukhy
        May el-Toukhy

        VENEDİK ALKIŞ REKORU

        Gecede en büyük ilgiyi İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen ve Jüri Özel Ödülü'nü alan 'NAZA' filmi gördü.

        Belgesel, gala gösteriminde, Venedik Film Festivali'nde şimdiye kadarki en uzun ayakta alkış rekorunu kırdı ve tam 25 dakika alkışlandı.

        John Malkovich
        John Malkovich

        İSRAİLLİ YÖNETMENLER GAZZE KATLİAMINI ANLATTI

        Oscar ödüllü 'No Other Land' filminin İsrailli yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yönettiği 'NAZA', Tel Aviv'in çatı katlarında gece çekildi ve isimsiz istihbarat personeli ile olaya karışan askerlerin ifadeleri aracılığıyla İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik planlı toplu katliamının ardındaki sistemleri ortaya koyuyor.

        İsrailli yönetmenler, 'NAZA'nın konusu göz önüne alındığında, Venedik'teki Sala Grande'deki prömiyerde genellikle sergilenen duygusal gösterilerin aksine, tebrik ve alkış yağmuruna rağmen ciddi bir tavır sergiledi.

        REKLAM

        FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

        Belgeselin bitiminden sonra ışıklar açıldığında, izleyiciler tarafından Filistin bayrakları da açıldı.

        'NAZA'nın 25 dakikalık alkışı, geçen yıl 24 dakikaya yakın bir alkış alan belgesel drama 'Hind Rajab'ın Sesi'nin rekorunu geride bıraktı. Belgesel, Ocak 2024'te Gazze'de İsrail ateşi altında öldürülen altı yaşındaki Hind Rajab'ın ölümünün yeniden canlandırılmasını konu alıyordu ve Filistin Kızılayı görevlileri ile ilk müdahale ekiplerinin çalışmalarını anlatıyordu.

        'NAZA', bu yılki festivalde dikkat çeken diğer alkış alan filmlerin oldukça önünde yer alıyor. Penélope Cruz ve Javier Bardem'in başrollerini paylaştığı psikolojik ilişki draması 'Bunker' 16 dakika, Martin McDonagh'ın 1970'ler CIA Paskalya Adası macerasını konu alan 'Wild Horse Nine' filmi ise 14 dakika süreyle alkış aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Venedik Film Festivali
        #naza
        #ödül
        #rekor
        #alkış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece azalacak
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi
        Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den ayrılık hamlesi
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek