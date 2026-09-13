Venedik'te 'NAZA' filmi yönetmenlerine 25 dakikalık rekor alkış

83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dün gece ödüller sahiplerini buldu. Büyük ödül Altın Aslan'ı, yönetmen May el-Toukhy'nin 'Kvinde Ukendt' (Women Unknown) filmi kazandı.

Festivalde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülüne de 'Dau' filmiyle Rus asıllı İngiliz vatandaşı Ilya Khrzhanovsky layık görüldü. Ödül töreninde, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü 'Wild Horse Nine' filminde gösterdiği performansla ABD'li aktör John Malkovich alırken, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne 'Kvinde Ukendt' filmindeki rolüyle Danimarkalı oyuncu Mathilde Arcel layık görüldü.

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May el-Toukhy

VENEDİK ALKIŞ REKORU

Gecede en büyük ilgiyi İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen ve Jüri Özel Ödülü'nü alan 'NAZA' filmi gördü.

Belgesel, gala gösteriminde, Venedik Film Festivali'nde şimdiye kadarki en uzun ayakta alkış rekorunu kırdı ve tam 25 dakika alkışlandı.

John Malkovich

İSRAİLLİ YÖNETMENLER GAZZE KATLİAMINI ANLATTI

Oscar ödüllü 'No Other Land' filminin İsrailli yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yönettiği 'NAZA', Tel Aviv'in çatı katlarında gece çekildi ve isimsiz istihbarat personeli ile olaya karışan askerlerin ifadeleri aracılığıyla İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik planlı toplu katliamının ardındaki sistemleri ortaya koyuyor.

İsrailli yönetmenler, 'NAZA'nın konusu göz önüne alındığında, Venedik'teki Sala Grande'deki prömiyerde genellikle sergilenen duygusal gösterilerin aksine, tebrik ve alkış yağmuruna rağmen ciddi bir tavır sergiledi.

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FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇILDI

Belgeselin bitiminden sonra ışıklar açıldığında, izleyiciler tarafından Filistin bayrakları da açıldı.

'NAZA'nın 25 dakikalık alkışı, geçen yıl 24 dakikaya yakın bir alkış alan belgesel drama 'Hind Rajab'ın Sesi'nin rekorunu geride bıraktı. Belgesel, Ocak 2024'te Gazze'de İsrail ateşi altında öldürülen altı yaşındaki Hind Rajab'ın ölümünün yeniden canlandırılmasını konu alıyordu ve Filistin Kızılayı görevlileri ile ilk müdahale ekiplerinin çalışmalarını anlatıyordu.

'NAZA', bu yılki festivalde dikkat çeken diğer alkış alan filmlerin oldukça önünde yer alıyor. Penélope Cruz ve Javier Bardem'in başrollerini paylaştığı psikolojik ilişki draması 'Bunker' 16 dakika, Martin McDonagh'ın 1970'ler CIA Paskalya Adası macerasını konu alan 'Wild Horse Nine' filmi ise 14 dakika süreyle alkış aldı.