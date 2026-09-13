Spor yazarları Konyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

"KONYASPOR İLK YARI FARKA GİDEBİLİRDİ"

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Trabzonspor, Konya deplasmanında kötü bir maç çıkardı. Defans hattı tel tel dökülürken, orta saha çok yumuşak kaldı. Ozan Tufan ve Fabinho ikilisi ne hücuma katkı verdi ne de savunmaya. Önde oynayan Onuachu, Muçi, Aral ve Salah ise Konyaspor’un etten duvar savunması arasında kaybolup gitti. Kalede başarılı bir Onana olmasaydı, Konyaspor ilk yarıda farka gidebilirdi. Onana’nın üç net kurtarışı varken, Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut atamadı. Salah ve Muçi’nin görev bölgesinin belli olmaması da hücumdaki verimi düşürdü. Trabzonspor ilk yarıda yüzde 71 ile topla daha çok oynayan taraftı ancak sadece Salah ile bir gol pozisyonu üretebildi. Pres yapmadılar, savaşmadılar ve bloklar arasında çok fazla açıklık oluştu.