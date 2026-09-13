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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Spor yazarları Konyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

        Spor yazarları Konyaspor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        Spor yazarları, Tümosan Konyaspor - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi.

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        "BAZI OYUNCULARIN HEDEFLERİ İYİ ANLAMASI GEREKİYOR"

        Reha Kapsal (Sabah): Trabzonspor, geçen hafta oynadığı iyi oyun ve aldığı farklı sonuçla çıktığı Konya deplasmanında maçın favorisiydi. Ancak ikinci dakikada yediği golle işi daha da zorlaştı. Hücumdan savunmaya geçişlerde yaşanan problemler nedeniyle Konyaspor’a pozisyonlar verdi. Trabzonspor için en önemli konulardan biri de sahadaki bazı oyuncuların rahatlığı. Bazı oyuncuların nerede olduğunu ve kulübün hedeflerini iyi anlaması gerekiyor. Gevşeyen bazı vidaların geç olmadan sıkılmasında kesinlikle fayda var.

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        "GEREKİRSE SALAH'I DA ALACAKSIN"

        Cemal Ersen (Milliyet): Avantajını cansiperane korumak isteyen Konyaspor ve kalecisi Bahadır’ın direnişi, Çanakkale savunması gibiydi. Notlarıma düşen 6 net pozisyonun karşılığı beraberlik sayısını engelledi. Bazıları söyleyeceklerime kızabilir. Fikrim net; Trabzonspor’un acil ihtiyaçları arasında kötü oynadığında Salah gibi bir yıldızı kulübeye çekebilecek teknik direktöre duyduğu iradedir. Çimşir onu sahada tutmak adına takımın en verimli oyuncusu Aral’ı çıkararak beni şaşırttı.

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        "KONYASPOR İLK YARI FARKA GİDEBİLİRDİ"

        Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Trabzonspor, Konya deplasmanında kötü bir maç çıkardı. Defans hattı tel tel dökülürken, orta saha çok yumuşak kaldı. Ozan Tufan ve Fabinho ikilisi ne hücuma katkı verdi ne de savunmaya. Önde oynayan Onuachu, Muçi, Aral ve Salah ise Konyaspor’un etten duvar savunması arasında kaybolup gitti. Kalede başarılı bir Onana olmasaydı, Konyaspor ilk yarıda farka gidebilirdi. Onana’nın üç net kurtarışı varken, Trabzonspor rakip kaleye isabetli şut atamadı. Salah ve Muçi’nin görev bölgesinin belli olmaması da hücumdaki verimi düşürdü. Trabzonspor ilk yarıda yüzde 71 ile topla daha çok oynayan taraftı ancak sadece Salah ile bir gol pozisyonu üretebildi. Pres yapmadılar, savaşmadılar ve bloklar arasında çok fazla açıklık oluştu.

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        "MAĞLUBİYET KAÇINILMAZ OLDU"

        Mustafa Çulcu (Sabah): Trabzonspor, geçen hafta farklı galip gelen kadroyla çıktığı Konyaspor deplasmanında savunmada az adamla yakalanınca yediği erken golle maça adeta 1-0 mağlup başladı. Konyaspor, savunmada ve orta alanda organize oyunuyla Trabzonspor’un pas trafiğini bozarken Salah’ın topla buluşmasını da engelledi. Kazandığı toplarla hızlı çıkan ev sahibi karşısında Onana çok başarılıydı. Gol gelmeyince mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

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        #konyaspor
        #süper lig
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