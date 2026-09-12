Niran Ünsal ile İbrahim Gugu boşanıyor

2017'de nikah masasına oturan Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan ayrılık haberi geldi. Bera ve Liva adında iki çocukları bulunan çift, boşanma kararı aldı.

Ayrılık kararını Gugu, sosyal medya hesabından duyurdu: Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık.

İbrahim Gugu, bir dönem magazin muhabirliği yapmıştı.