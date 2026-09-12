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        Haberler Magazin Niran Ünsal ile İbrahim Gugu boşanıyor

        Niran Ünsal ile İbrahim Gugu boşanıyor

        Ünlü şarkıcı Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'nun 9 yıllık evliliği bitiyor. Gugu, "Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        Boşanıyorlar

        2017'de nikah masasına oturan Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan ayrılık haberi geldi. Bera ve Liva adında iki çocukları bulunan çift, boşanma kararı aldı.

        Ayrılık kararını Gugu, sosyal medya hesabından duyurdu: Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız. Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık.

        İbrahim Gugu, bir dönem magazin muhabirliği yapmıştı.

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        #İbrahim Gugu
        #Niran Ünsal
        #boşanma
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