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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama

        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

        "Turizm bölgelerimizde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha göstermiyoruz! Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini koruyarak Türkiye’nin turizmdeki güçlü marka değerini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

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        Bu kapsamda; Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda jandarma ve polis teşkilatlarımızla haziran, temmuz ve ağustos aylarında 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı:

        Turizm dolandırıcılığı, hanutçuluk ve haksız ticari kazanç eylemlerinde 71 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 20 şüpheli tutuklandı.

        Şiddet, tehdit, yağma ve zorbalık eylemlerinde 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 43 şüpheli tutuklandı.

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        Turistlerin malvarlığına yönelik suçlarda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 40 şüpheli tutuklandı.

        Ayrımcılık, özel hayatın ihlali, inanç özgürlüğüne ve toplumsal değerlere yönelik eylemler ile kamu düzenini ve turizm güvenliğini zedeleyen diğer suçlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

        Bu çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın ilgili birimlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

        Türkiye güvenli bir turizm ülkesidir; öyle kalması için gereken her adımı atmaya kararlılıkla devam edeceğiz!"

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