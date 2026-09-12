haftanın kitapları

KAPALIÇARŞI'DA FECİ BİR CİNAYET

(Armağan Tunaboylu)



Tren rayı şeklinde izler var. Ortası soluk, kenarları ekimozlu, yani doku içi kanamalar... (...) Cop izi gibi. On beş, yirmi, yirmi beş santimetrelik birbirini kesen tren rayları... (...) Büyüteç altında incelendiğinde kenarlardaki kesiler düzgün değil, pürtüklü ve düzensiz. Yaygın iç kanama, böbrek, karaciğer kanamaları... Ölümü tahminen on, on beş dakika içinde gerçekleşmiş. Bu kadar uzun süre birisini kamçılamak için normalin üzerinde güç harcanması gerekiyormuş. Zaten kamçının üstten alta doğru geldiği, dolayısıyla kamçılayanın güçlü ve uzun boylu olduğu tahmin ediliyor... muş... Kapalıçarşı'da on bir yıl önce işlenen bir cinayeti çözmekle görevlendirilen Komiser Berkun İstanbullu, olayın basit bir cinayet değil, yasal olmayan derin oyunlarla ilgili olduğunu ortaya çıkaracaktır... Kapalıçarşı'da Feci Bir Cinayet Maceraperest Kitaplar'dan çıktı.