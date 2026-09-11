CERNY'NİN SKORA KATKILARI SAYILMADI

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin başrolünde yer aldığı 2 gol, karşılaşmanın hakemi tarafından geçerli sayılmadı. Cerny'nin 51. dakikada sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Trossard ağlara gönderdi ancak hakem Gürcan Hasova, VAR incelemesinin ardından golü iptal etti. 55. dakikada tekrar sahneye çıkan Cerny, sağdan ceza sahasına girerek topu düzgün bir vuruşla ağlarla buluştursa da Gürcan Hasova, faul gerekçesiyle golü onaylamadı.