Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik

"İLK GÜNDEN BERİ ÇOCUK İSTEĞİMİ DİLE GETİRDİM"



Serdar Ortaç, evli olduğu dönemde çocuk isteğini sık sık dile getirmişti: 6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz.

"EVLİLİĞİ BECEREMEDİM"



İkilinin yollarını ayırmasının ardından yaşanan nafaka ve haciz iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer bulmuştu. Serdar Ortaç, o dönem yaptığı açıklamada, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Annem 'Sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim" ifadelerini kullanmıştı.