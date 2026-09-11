Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
Şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın hamile olduğunu duyurmasıyla ilgili; "Allah analı babalı büyütsün, kısmet ona nasipmiş" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serdar Ortaç, önceki gece Harbiye Açıkhava’da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, "1994’ten bu yana neredeyse bütün şarkılarımı okuyacağım bir konser olacak" dedi.
Hayatının film olacağı yönündeki haberler hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, "Konuşup el sıkışmıştık. İş iptal edilmedi ama sanırım biraz yavaşlattılar. Bu tarz projelerin hazırlık süreci zor oluyor. Bir ara Kubilay Aka’yı istiyorlardı. Film yapmak çok zor ve değerli bir iş, benim o tarz şeylere kafam pek basmıyor" diyerek, tebessüm etti.
Eski eşi Chloe Loughnan’ın hamilelik haberinin hatırlatılması üzerine Ortaç, “İyi ki onunla bir evlilik yaşamışım, bu durumdan asla pişman değilim. Allah analı babalı büyütsün. Çocuk sahibi olmak çok güzel bir şey, kısmet ona nasipmiş” ifadelerini kullandı.
Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç da oğlunu Harbiye’de yalnız bırakmadı. “Oğlumun annesi olmak bana her zaman gurur ve heyecan veriyor” diyen Nesrin Ortaç, eski gelini Chloe Loughnan’ın anne olmaya hazırlanmasıyla ilgili ise “Tebrik ederim, ne diyebilirim ki?” ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç'ın ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar Fergus Hennessy'den 2023 yılında evlilik teklifi almıştı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaşan Loughnan, "Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm" notunu eklemişti.
"İLK GÜNDEN BERİ ÇOCUK İSTEĞİMİ DİLE GETİRDİM"
Serdar Ortaç, evli olduğu dönemde çocuk isteğini sık sık dile getirmişti: 6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'seneye' diyor. 2017’de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz.
"EVLİLİĞİ BECEREMEDİM"
İkilinin yollarını ayırmasının ardından yaşanan nafaka ve haciz iddiaları uzun süre magazin gündeminde yer bulmuştu. Serdar Ortaç, o dönem yaptığı açıklamada, "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Annem 'Sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim" ifadelerini kullanmıştı.