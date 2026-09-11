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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi: İdmana çıkmadı!

        Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi: İdmana çıkmadı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından ani bir kararla istifa etmişti. Daha sonra Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmeyen İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, İsmail Kartal Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelmedi ve idmana çıkmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de flaş İsmail Kartal gelişmesi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından ani bir kararla istifa etmişti. Daha sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmeyen İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

        HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, İsmail Kartal Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelmedi ve idmana çıkmadı.

        OĞUZ ÇETİN VE CİHAN KAMER, İSMAİL KARTAL'IN EVİNE GİTTİ!

        Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Samandıra'dan ayrılarak İsmail Kartal'ın evine gitti. İkilinin hedefinin İsmail Kartal'ı ikna edip yarın takımın başında idmana çıkarmak olduğu aktarıldı.

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        İSMAİL KARTAL'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

        Fenerbahçe'nin Roma ile oynadığı maç 1-1 devam ederken, tribünlerde yer alan bir kişinin İsmail Kartal'a su şişesi fırlatması, Kartal'ın istifasına yol açtığı başkan Aziz Yıldırım tarafından açıklandı. Başkan Yıldırım, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam tribünden İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atıldı. Sebep bu" ifadelerini kullandı.

        İSMAİL KARTAL: BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA İSTİFA EDİYORUM"

        "3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım."

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        Yıldırım'ın konuya dair yaptığı açıklama;

        "BENİM HABERİM YOKTU"

        "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu. Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor. Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"

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        #İsmail Kartal
        #fenerbahçe
        #aziz yıldırım
        #İstifa
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