Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!

        Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!

        İzmir'de 2008 yılında cesedi ormanlık alanda bulunan Semih Dizbay'ın ölümüne ilişkin davada müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan Muharrem H.'nin kesinleşmiş cezası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca bozuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!

        İzmir'in Bornova ilçesinde 2008 yılında cesedi ormanlık alanda bulunan Semih Dizbay'ın (21) ölümüne ilişkin yargılanıp 3 yıl önce müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay'da da onanan Muharrem H.'nin kesinleşmiş cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca bozuldu. Muharrem H. (39) tahliye edilirken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

        DHA'nın haberine göre İzmir'de yaşayan Semih Dizbay, 24 Ekim 2006’da bayram günü bakkaldan ekmek almak için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine Dizbay için arama çalışması başlatıldı.

        Semih Dizbay
        Semih Dizbay
        REKLAM

        21 Ocak 2008 günü Bornova'da ormanlık alanda ceset bulundu. Cesedin Semih Dizbay'a ait olduğu saptandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Dizbay ile aynı semtte oturan ve cesedinin bulunduğu yere 760 metre uzaklıktaki at çiftliğinde çalışan Muharrem H. ve akrabası Hakan H. gözaltına alındı.

        YARGITAY'DA ONANDI

        Olaya ilişkin açılan davada Muharrem H. ve Hakan H. 2 kez delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Bu süreçte beraat hükümleri Yargıtay tarafından bozulurken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mart 2023'te görülen karar duruşmasında, Muharrem H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı, Hakan H. ise beraat etti. Yerel mahkemenin kararı önce istinaf ardından da 5 Şubat 2024 yılında 3'e 2 karşı oyla Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

        Muharrem H.
        Muharrem H.
        REKLAM

        KARAR BOZULDU

        Muharrem H.'nin avukatı Ozan Dora, dosyada Dizbay'ın kaybolduğu iddia edilen gün öldürüldüğünü kanıtlayan bir delil olmadığı iddiasıyla kesinleşmiş mahkumiyete karşı olağanüstü kanun yolunu işleterek karara itirazda bulundu. İtirazın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı dosyayı yeniden değerlendirdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, suçun Muharrem H. tarafından işlendiğinin kanıtlanmadığına ve beraat etmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine sanığın bu dosyadan aldığı cezanın infazı durdurulup, tahliyesine karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte dosya yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        Avukat Ozan Dora
        Avukat Ozan Dora
        REKLAM

        Şüpheden sanık yararlanır ilkesinde karar çıktığını belirten Avukat Ozan Dora, "Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına başvurunun önemini bu olayda yaşadık" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #semih dizbay
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Ablasını döven eniştesini öldürdü
        Ablasını döven eniştesini öldürdü
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!
        Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!
        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!
        300 yıl hapisle aranan karı koca villada yakalandı!
        Kaosbahçe!
        Kaosbahçe!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Banka çalışanlarını rehin almıştı! Şaşkına çeviren ifade!
        Banka çalışanlarını rehin almıştı! Şaşkına çeviren ifade!
        "Müthiş mücadele, akılcı oyun"
        "Müthiş mücadele, akılcı oyun"
        İş insanı istismardan cezaevine gönderildi... Skandal otelin işletmecisi tutuklandı!
        İş insanı istismardan cezaevine gönderildi... Skandal otelin işletmecisi tutuklandı!
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2
        Kaçak sigaraların payı yüzde 6,2
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması
        İngiltere'de 'turist vergisi' tartışması
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Yunan basını Ege’de İHA’ları yazdı
        Yunan basını Ege’de İHA’ları yazdı
        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık
        Trump iddia etti: İran'a tüm gücümüzle saldırmadık
        'İntikam elbisesi' açık artırmada
        'İntikam elbisesi' açık artırmada
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor
        "Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin"
        "Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin"