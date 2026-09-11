Şüpheden sanık yararlandı! Müebbetten tahliyeye!

İzmir'in Bornova ilçesinde 2008 yılında cesedi ormanlık alanda bulunan Semih Dizbay'ın (21) ölümüne ilişkin yargılanıp 3 yıl önce müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay'da da onanan Muharrem H.'nin kesinleşmiş cezası Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca bozuldu. Muharrem H. (39) tahliye edilirken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

DHA'nın haberine göre İzmir'de yaşayan Semih Dizbay, 24 Ekim 2006’da bayram günü bakkaldan ekmek almak için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin ihbarı üzerine Dizbay için arama çalışması başlatıldı.

Semih Dizbay

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21 Ocak 2008 günü Bornova'da ormanlık alanda ceset bulundu. Cesedin Semih Dizbay'a ait olduğu saptandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Dizbay ile aynı semtte oturan ve cesedinin bulunduğu yere 760 metre uzaklıktaki at çiftliğinde çalışan Muharrem H. ve akrabası Hakan H. gözaltına alındı.

YARGITAY'DA ONANDI

Olaya ilişkin açılan davada Muharrem H. ve Hakan H. 2 kez delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. Bu süreçte beraat hükümleri Yargıtay tarafından bozulurken, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mart 2023'te görülen karar duruşmasında, Muharrem H. müebbet hapis cezasına çarptırıldı, Hakan H. ise beraat etti. Yerel mahkemenin kararı önce istinaf ardından da 5 Şubat 2024 yılında 3'e 2 karşı oyla Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

Muharrem H.

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KARAR BOZULDU

Muharrem H.'nin avukatı Ozan Dora, dosyada Dizbay'ın kaybolduğu iddia edilen gün öldürüldüğünü kanıtlayan bir delil olmadığı iddiasıyla kesinleşmiş mahkumiyete karşı olağanüstü kanun yolunu işleterek karara itirazda bulundu. İtirazın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı dosyayı yeniden değerlendirdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, suçun Muharrem H. tarafından işlendiğinin kanıtlanmadığına ve beraat etmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine sanığın bu dosyadan aldığı cezanın infazı durdurulup, tahliyesine karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte dosya yeniden İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Avukat Ozan Dora

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Şüpheden sanık yararlanır ilkesinde karar çıktığını belirten Avukat Ozan Dora, "Kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına başvurunun önemini bu olayda yaşadık" dedi.