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        Haberler Dünya Wall Street Journal iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor

        Wall Street Journal iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor

        Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, İran'ın yeniden balistik füze üretimine başladığını öne sürdü. İran'ın şu ana kadar yeni füzeleri çoğunlukla mevcut parçalardan ve savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarlarda ürettiği savunulan haberde, "Yeniden başlatılan üretim, Tahran'ın füze programının tamamen ortadan kaldırılmasının zorluğunu vurguluyor" değerlendirmesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor

        İran'ın stokladığı parçaları kullanarak yer altı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladığı iddia edildi.

        Wall Street Journal gazetesinin ABD ve Orta Doğu'dan konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın yeniden balistik füze üretimine başladığı savunuldu.

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        İran'ın füze üretimini stokladığı bileşenleri kullanarak yer altı tesislerinde sürdürdüğü iddia edilen haberde, ABD/İsrail-İran savaşının ilk aşamasında füze alanlarına ve endüstriyel tesislerine yönelik ağır saldırılara rağmen İran'ın sıvı ve katı yakıtlı füzelerin montajıyla meşgul olduğu öne sürüldü.

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        İstihbaratın, İran'ın güneydoğusundaki Hocir füze tesisi de dahil çeşitli yer altı tesislerinde faaliyetlere işaret ettiği belirtilen haberde, İran'ın yeniden saldırıya uğramamak için yeni yer altı montaj noktaları inşa etmeye çalıştığı kaydedildi.

        İran'ın şu ana kadar yeni füzeleri çoğunlukla mevcut parçalardan ve savaş öncesine kıyasla daha sınırlı miktarlarda ürettiği savunulan haberde, "Yeniden başlatılan üretim, Tahran'ın füze programının tamamen ortadan kaldırılmasının zorluğunu vurguluyor." değerlendirmesi yapıldı.

        Haberde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell'in, ABD'nin "İran'ın insansız hava aracı, balistik füze ve deniz sanayi üssünün yüzde 90'ı kadarını imha ettiği ve İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kabiliyetini önemli ölçüde zayıflattığı" görüşüne yer verildi.

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