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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal kaosu! İstifa etti, Aziz Yıldırım kabul etmedi

        Fenerbahçe'de İsmail Kartal kaosu! İstifa etti, Aziz Yıldırım kabul etmedi

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 berabere sona eren Roma maçının ardından adeta karıştı... Mücadele sırasında tribündeki bir taraftar tarafından kafasına su şişesi atılan teknik direktör İsmail Kartal, 'bir daha geri dönmemek kaydıyla' istifa ettiğini açıkladı. Kartal'ın istifasının ardından basının karşısına geçen başkan Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "İsmail Kartal görevinin başındadır. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" dedi. Öte yandan İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atan taraftar da tespit edilerek hakkında 6222 sayılı kanundan işlem yapıldı. İşte Fenerbahçe'nin kaos dolu gecesinde tüm yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Kaosbahçe!

        Fenerbahçe, 18 yıl sonra çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma ile 1-1 berabere kalırken, mücadele sonrası İsmail Kartal'ın sürpriz istifası sarı-lacivertlileri yeniden kaosa sürükledi...

        İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör ünvanını elde etmesinin üzerinden henüz dakikalar geçmişken istifa ettiğini açıkladı.

        "BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEMEK KAYDIYLA..."

        Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gözleri dolarak açıklama yapan Kartal, "Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol oynadık. Maçı kazanabilirdik, net pozisyonlarımız vardı. Maç beraber bitti, oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar... Başkan ve yöneticiler bize her konuda yarıdmcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam ben görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Oyuncu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Kulübün önünü açmak için böyle bir karar aldım." ifadelerini kullandı.

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        ARCHIE BROWN ŞAŞTI KALDI!

        İsmail Kartal'ın açıklamaları spor kamuyounda adeta şok etkisi yaratırken, oyuncuların da bu istifadan haberinin olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

        Fenerbahçe'nin maçtaki golünü kaydeden Archie Brown, mücadele sonrası verdiği röportajda Kartal'ın istifa ettiğini öğrendi. Şaşkınlığını gizleyemeyen yıldız futbolcu, "İsmail Kartal görevinden istifa etti. Sizle konuştu mu?" sorusuna "Nasıl? Hayır, şu anda öğreniyorum. Ne demek istifa etti? Ne? Antrenörlükten mi? Bundan haberim yoktu..." dedi.

        Herkes ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım mikrofonların karşısına geçti. Medya mensuplarına ve taraftarlara sitemde bulunan Yıldırım, İsmail Kartal'ın maçta şişe atıldığını ve tribünlerdeki bazı taraftarlar tarafından hakarete maruz kaldığını belirterek, Kartal'ın istifasını kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

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        AZİZ YILDIRIM: İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR

        Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili olarak, "İsmail'in halini gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi? Bizler de aynı baskı altındayız. Yazdıklarınızdan etkileniyorlar. Lütfen doğru olanları yazın. İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi attılar. Biz gördük. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Bunu alkışlayacağınıza, gömüyorsunuz. 'Fenerbahçeliyim' diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bir Şampiyonlar Ligi maçında iyi oynadık ve 1-1 bitti. Sahada taktik savaşı vardı. Bunu görmemek ayıp." dedi.

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        "BEN BIRAKANA KADAR İSMAİL KARTAL GİDEMEZ!"

        Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa etmesinin ardından tecrübeli teknik adamla konuştuğunu aktararak "Bu şişe atma olayını bana söyledi. Baskıyı söyledi. İlaç aldığını söyledi. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde iki hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez. Tecrübemiz olmasa biz de bu stresi kaldıramayız. Aniden istifa etti. Bunları siz yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. İsmail Kartal'a devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok. Durum 1-1'ken kafasına şişe geldi. Oradan da taraftar anlamadan bağırıyor. Tenkit edin ama yalan yazmayın." diyerek sözlerini tamamladı.

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        ŞİŞE ATAN TARAFTAR TESPİT EDİLDİ

        Fenerbahçe Kulübü, maçta İsmail Kartal'ın kafasına su şişesi atan taraftarın tespit edildiğini ve şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır." denildi.

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        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
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